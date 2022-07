Namjenska industrija RS zatrpana narudžbama, proizvodi idu kao alva

BANJALUKA, BRATUNAC - Preduzeća koja se bave namjenskom industrijom u Republici Srpskoj zadovoljno trljaju ruke, jer je interes za proizvodima iz ovog sektora sve veći, a svi poslovni segmenti rade punim kapacitetom.

To za "Nezavisne novine" potvrđuju predstavnici banjalučkog "Kosmosa" i Tehničkog remonta iz Bratunca TRB, koji pojašnjavaju da je za ovakvu situaciju djelimično odgovoran i sukob u Ukrajini, jer se proizvodnja i potražnja za namjenskom industrijom s Istoka prebacila na tržište Balkana.

Dušan Vještica, direktor Vazduhoplovnog zavoda "Kosmos" iz Banjaluke, kaže da sve tri organizacione jedinice ovog preduzeća rade punom parom.

"Imamo u potpunosti popunjene organizacione kapacitete. Oni su uposleni i više nego što možemo da organizujemo da stignemo od posla za robu koju mi proizvodimo", navodi Vještica za "Nezavisne novine".

Interesovanje za proizvodima nekadašnjeg lidera u remontu radarskih i raketnih sistema stiže sa svih strana.

"Zapadno tržište svakim danom iskazuje sve veći interes za robu različite namjene. Sve više posla je i s istočnog tržišta, čak i iz zemalja EU, poput Poljske, Rumunije itd. Razlog je što se prebacuje proizvodnja zbog problema u Ukrajini prema našem balkanskom tržištu", pojašnjava Vještica.

U "Kosmosu" ne staju ni kada je u pitanju mašinska proizvodnja.

"Što se tiče mašinstva, to su različite metalne konstrukcije, evo sada završavamo i to. Npr. naš partner, jedna njemačka kompanija, šalje ih u SAD. Što se kaže, čudni su putevi biznisa, protoka robe i usluga", kaže Vještica i naglašava da je Srbija i dalje vodeći partner po pitanju tržišta.

"Već četiri godine imamo program sa Srbijom, to su stalno potpisani ugovori. Srbija je naš biznis i naše poslovno područje koje je najprofitabilnije", ističe Vještica.

Uz navedeno, rukovodstvo "Kosmosa" tvrdi i da je smanjen dug koji su naslijedili pri preuzimanju kompanije i koji je iznosio 25 miliona KM.

"Mi smo servisirali skoro 10 miliona KM obaveza iz prethodnog perioda. Plan restrukturiranja je do 2030. godine. Do tada imamo obavezu da servisiramo sav dug", kazao je Vještica. Kada je u pitanju ranije pominjana zainteresovanost Srbije da preuzme Vazduhoplovni zavod, Vještica kaže da je to na čekanju i da od tog posla niko nije odustao.

"U trenutku ovako kompleksnih geopolitičkih dešavanja svako se bavi sobom. Dok se ne stavi pod kontrolu kompletno tržište namjenske industrije, kao i situacija u Ukrajini, niko u dijelu namjenske industrije neće ulaziti u bilo kakve aranžmane, bez obzira na namjeru. Svakako da i Srbija ima namjeru da svoju industriju stavi u puni kapacitet, a za iskorake se čeka stabilizacija tržišta, ne samo u smislu ekonomije i geopolitike, već i u političkom smislu", istakao je Vještica.

Novi poslovni ugovori i povećana proizvodnja karakterišu i rad Tehničkog remonta iz Bratunca (TRB), iz koga navode da zbog toga zapošljavaju i dodatnu radnu snagu. Ipak, kako kažu, postoje određeni problemi, počevši od cijene repromaterijala, pa do opet nezaobilaznog sukoba u Ukrajini.

"Potražnja za našom robom je u porastu, uz sve probleme koje imamo. Prije svega, cijene čelika i drugih materijala su značajno porasle i nisu stabilne iz dana u dan", poručuje za "Nezavisne novine" Slavenko Ristić, direktor TRB.

To će, prema njegovim riječima, potrajati i teško da će se na tom polju nešto promijeniti.

"Zbog toga moramo osigurati zaštitu za svoje radnike, svoju državu. Industrija kojom se bavimo dijelom je i pod velom tajne i naravno da ne smijemo dozvoliti da napravimo neku grešku u ovim izazovnim vremenima. Mi imamo samo regionalni značaj i ne možemo da utičemo na tu situaciju", rekao je Ristić.

Naši sagovornici uvjereni su da namjenska industrija Republike Srpske može uspješno da prebrodi svjetsku krizu i da ima šansu da obezbijedi i opstanak radnika i njihove zarade.