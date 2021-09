Naplata javnih prihoda u RS veća za 214,7 miliona KM

BANJALUKA- Poreska uprava Republike Srpske je u prvih osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS, prikupila ukupno 1,818 milijardi maraka, što je za čak 214,7 miliona KM ili 13 odsto više nego u istom periodu lani, uz rast naplate u apsolutno svim segmentima javnih prihoda.

Kako ističu u saopštenju, da se radi o kontinuiranom trendu rasta naplate javnih prihoda u Republici Srpskoj pokazuje i podatak da je naplata u prvih osam mjeseci ove godine za čak 150,7 miliona maraka ili devet odsto veća nego u istom periodu 2019. godine, koja nije bila opterećena krizom izazvanom pandemijom korona virusa i mjerama ograničenja i zabrana rada privrednih subjekata, kao što je to bilo 2020. godine, a što je u jednom periodu prošle godine uzrokovalo manju naplatu javnih prihoda.

Kada je u pitanju samo avgust ove godine, naplata je iznosila 225,7 miliona KM, što je za 18,2 miliona maraka ili devet odsto više nego u avgustu prošle godine.

Rast naplate u avgustu zabilježili su doprinosi i ostali javni prihodi od 12, odnosno 19 odsto u odnosu na avgust prošle godine.

„Međutim, direktni porezi su u avgustu ove godine naplaćeni u iznosu od 33,2 miliona KM, što je za 5,2 miliona KM ili 13 odsto manje nego u avgustu prošle godine. Manja naplata u avgustu bilježi se kod poreza na dohodak, i to za 1,7 miliona KM, prije svega zbog toga što je Vlada RS povećala neoporezivi dio plate sa 500 na 700 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda u korist radnika“, ističe se u saopštenju.

Pored toga, manja naplata u avgustu je zabilježena i kod poreza na dobit, za nešto više od tri miliona KM.

„Razlog manje naplate ove vrste poreza je zbog toga što je, sa ciljem pomoći privredi u prevazilaženju krize izazvane pandemijom korona virusa, poreskim obveznicima data mogućnost da obaveze za porez na dobit koje dospjevaju 31. marta, mogu platiti do 30. juna ili do kraja godine u ratama. Što se tiče naplate poreza na nepokretnosti u avgustu, i on bilježi smanjenje, i to za 19 odsto, prije svega jer su pojedine skupštine opština i gradova u Republici Srpskoj, među kojima je i Banjaluka, donijele odluke o nižim stopama poreza na nepokretnosti za ovu godinu“, navodi se u saopštenju Poreske uprave RS.

Posmatrano od početka godine, naplata direktnih poreza je u periodu januar-avgust ove godine iznosila 337,8 miliona maraka, što je za 36,8 miliona maraka ili 12 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Najveći rast naplate ostvaren je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 169,4 miliona maraka, što je za 20,6 miliona KM ili 14 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Značajan rast naplate bilježi se i kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 138,6 miliona KM, što je za 10,3 miliona KM ili osam procenata više.

Veća naplata ostvarena je i kod poreza na nepokretnosti i to za oko 5,5 miliona KM ili 44 odsto više nego u prvih osam mjeseci 2020. godine.

Naplata doprinosa je u periodu januar-avgust ove godine iznosila 1,167 milijardi maraka i veća je za 111,6 miliona KM ili 11 odsto nego u istom periodu prošle godine, odnosno za skoro 133 miliona maraka ili 13 odsto više nego u istom periodu 2019. godine. Za Fond PIO naplaćeno je 664,5 miliona KM ili 10 odsto više, za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno je 421,5 miliona KM ili 11 odsto više, a i naplata doprinosa za Fond dječje zaštite i za Zavod za zapošljavanje je takođe veća za po 11 procenata.

Kod ostalih javnih prihoda naplata je u prvih osam mjeseci ove godine iznosila 313,4 miliona KM, što je za 66,2 miliona KM ili 27 odsto više. U tom segmentu javnih prihoda, takse i naknade su naplaćene u iznosu od 189,6 miliona maraka ili 18 odsto više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 41,6 miliona maraka ili 50 procenata više u odnosu na prvih osam mjeseci prethodne godine. Takođe, povećana je i naplata prihoda po osnovu koncesionih naknada i kazni za 68, odnosno 46 procenata, dok je naplata ostalih prihoda povećana za 14 odsto.