Naredne sedmice sumiranje plana parcelacije od Vukosavlja do Rače

BANJALUKA - Direktor Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić izjavio je da bi naredne sedmice trebalo da budu sumirana sva pitanja i komentari u vezi sa planom parcelacije trase autoputa od Vukosavlja preko Brčkog i Bijeljine do Rače, koji je u prethodnih 15 dana bio na javnom uvidu po odluci Narodne skupštine Republike Srpske.

"Ovaj plan parcelacije treba da se finalizuje i ponovo pošalje na Narodnu skupštinu da bi bio usvojen", rekao je Topić za Alternativnu televiziju.

On je istakao da je Republika Srpska za izgradnju mosta na Rači već obezbijedila urbanističko-tehničke uslove, podnijela zahtjev za lokacijske uslove i čeka da se potpiše međudržavni sporazum između BiH i Srbije, pošto je u pitanju međudržavni projekat.

"Poslije toga bi se moglo ići u dva pravca - eksproprijacija zemljišta, te dalja izrada projektne dokumentacije i razgovori sa potencijalnim finansijerima. Započeli smo razgovore sa turskom kompanijom `Tašjapi`, koja već gradi most u Srbiji, a sa kojom smo potpisali memorandum o razumijevanju", rekao je Topić.

Govoreći o dijelu autoputa koji se odnosi na pravac Brčko-Vukosavlje i Koridor "Pet-ce", Topić je rekao da se vode razgovori sa kineskim partnerom i sa evropskim bankama, koje su zainteresovane, tako da postoji realna mogućnost do kraja godine bude zatvorena finansijsku konstrukciju za čitav nedostajući potez do sada neizgrađene mreže auto-puteva od Johovca, Vukosavlja, Brčkog, do Srbije.

"To nam je plan do kraja godine ili proljeća, a onda, pošto je to sve skupa 150 kilometara, morali bi, zavisno od izvora finansiranja, da napravimo plan kojim ćemo ići u izgradnju. Pretpostavljam da bi bilo logično da prva dionica bude upravo Rača-Bijeljina, jer se ona logično nastavlja na most, čija izgradnja je već počela sa strane Srbije i dok se potpiše međunarodni sporazum stvorićemo sve uslove za građevinsku dozvolu, da onda krenemo sa izgradnjom i sa naše strane", rekao je Topić.

On je istakao da je u decembru počela izrada generalnog projekta za brzu cestu od Bijeljine preko Zvornika do Sokoca, a u decembru ove godine bi ta dokumentacija trebalo da bude završena.

"`Slažu se kockice` da se u sjeveroistočnom dijelu krene ozbiljnije i cjelovitije sa planiranjem i sa izgradnjom, koliko to finansiranje dozvoli", rekao je Topić.

Govoreći o izgradnju autoputa Banjaluka-Prijedor, Topić je rekao da je koncesija potpisana u decembru, a dvije godine su predviđene za izradu projektne dokumentacije za kineskog partnera, kao i za eksproprijaciju, koju će sprovesti Republika Srpska.

"Kada budu ispunjeni ti uslovi onda će se ići u tri godine izgradnje. Za sada to ide po planu, tako da nema razloga za bilo kakve dileme", naglasio je Topić.