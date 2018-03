Nastavićemo da razvijamo Jahorinu

JAHORINA, - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas na Jahorini da je ova turistička destinacija veoma važna za Republiku Srpsku i njene građane, te najavio njen dalji razvoj.

Dodik je zahvalio svima koji su radili i vjerovali u Jahorinu i koji su ovih dana došli da dodatno promovišu ovu olimpijsku ljepoticu.



"Svi uspjesi koje je Olimpijski centar `Jahorina` postigao u posljednjih nekoliko mjeseci govore da se Jahorina može razvijati. Bilo je važno i naše uvjerenje da možemo rehabilitovati Jahorinu, a to je pokazala i agilna uprava preduzeća i drugi faktori koji ovdje obavljaju određene djelatnosti", rekao je Dodik novinarima.



Nakon sastanaka sa učesnicima "Trke poznatih prijatelja Jahorine", koju će u popodnevnim časovima svečano otvoriti proslavljeni italijanski skijaš Alberto Tomba, predsjednik Srpske je istakao da uz podršku Republike danas ima razloga da se pohvali i da kaže da se na Jahorini ostvaruju dobri rezultati.



"Naše ambicije za iduću godinu su veće i u tom pogledu nastaviće se investicione aktivnosti. Infrastrukturni i logistički sadržaji koji su potrebni da prate jednu ovako važnu turističku djelatnost biće gotovi već na ljeto, a Jahorina će moći da radi i živi ne samo za vrijeme sezone nego čitave godine", najavio je predsjednik Repubike Srpske.



On je zahvalio svim učesnicima današnje trke, kao i onima koji su došli da je podrže, te izrazio očekivanja da će ponijeti lijepe uspomene sa Jahorine.



Direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Dejan LJevnaić izrazio je zadovoljstvo što je ove godine Olimpijski centar doživio rezultat koji niko nije očekivao.



On se, u ime Olimpijskog centra, najviše zahvalio predsjedniku Dodiku koji ih je održao i vjerovao u njih i prije početka ove sezone.



"Mi smo radom i rezultatima pokazali da Jahorina može da se vrati u sam svjetski vrh", rekao je LJevnaić.



On je istakao da je Jahorina ove godine ostvarila ozbiljan rezultat i da je to još veći motiv da sljedeće godine rade mnogo bolje.



"Imali smo više od 180.000 skijaša ove sezone, prihod uvećan za više od duplo u odnosu na prošlu godinu. Danas je 97. dan skijanja na Jahorini što govori da smo ispunili naše obećanje da ćemo imati minimum 120 skijaških dana, što smo i ispunili", naveo je LJevnaić.



On je rekao da su danas na Jahorini legende skijaškog sporta koje su se odazvale pozivu za "Trku poznatih prijatelja Jahorine", te da od naredne nedjelje na Jahorini počinje "Egzit festival", jedan o najpoznatijih u regionu, što govori da se Jahorina vratila u sami vrh evropskih centara.



Uz poruku da mu je izuzetno drago što je u društvu svojih kolega, čuveni skijaški as Alberto Tomba je izrazio očekivanja da će se danas desiti "nešto značano za budućnost Jahorine".



"Četvrti put sam u BiH i nadam se da ću u budućnosti dolaziti češće, kako bih promovisao Jahorinu i njen turizam", rekao je Tomba.



Najuspješniji skijaš bivše Jugoslavije Bojan Križaj izrazio je zahvalnost što je pozvan na Jahorinu i istakao da je ponosan što je danas u društvu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i sportskih kolega iz svijeta skijanja i fudbala.



"Drago mi je da smo opet na Jahorini. Bio sam prisutan i kada se rekonstruisala i sada kada se stvari završavaju. Nadam se da ćemo zajedno ostvariti cilj kojeg Jahorina zaslužuje", rekao je Križaj.