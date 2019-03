Nastavljena proizvodnja u rudniku Omarska

​BANJALUKA – Proizvodnja željezne rude u rudniku Omarska u ovom momentu odvija se normalno, potvrdili su danas iz prijedorske kompanije "Arcelor Mittal" koja je u petak djelimično obustavila proizvodnju nakon što nije postigla dogovor sa „Željeznicama RS“ o cijeni prevoza rude.

"Ugovor o transportu željezne rude predmet je razgovora između Željezare ArcelorMittal Zenica i „Željeznica“ Republike Srpske. Imamo mogućnost da radimo još oko sedam dana i očekujemo brzo rješavanje problema“, rekli u „Arcelor Mittalu“.

Ova kompanija u petak je saopštila da je zaustavila proizvodnju u rudniku “Omarska” jer nije postignut dogovor sa „Željeznicama RS“ u vezi sa cijenom i količinama prevoza rude.

Ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić rekao je u petak da “Željeznice RS“ ne snose krivicu za to što nije postignut sporazum sa “Arcelor Mittalom” i naveo da je razlog za nepostizanje sporazuma nedefinisanost određenih unutrašnjih problema koje ima “Arcelor Mittal”.

"Oni još nisu definisali dalju perspektivu eksploatacije rude u Omarskoj. To vežu za problem rješavanja pitanja Rudnika željezne rude „Ljubija“ i zbog toga nisu došli do toga koje su to količine rude koje treba transportovati u ovoj i narednim godinama. Pretpostavljam da će to oni prilagođavati rješavanju problema ’Ljubije’", rekao je Trninić.

(Capital)