Nastavljeni štrajkovi širom Francuske (VIDEO)

PARIZ - Demonstranti u različitim regionima Francuske nastavili su štrajkove protiv penzione reforme nakon odluke francuske premijerke Elizabet Born da se pozove na član 49.3 Ustava čime je zakon usvojen bez odobrenja parlamenta, prenose francuski mediji.

Bornova je ranije danas rekla da je Vlada usvojila zakon o povećanju starosne granice za odlazak u penziju u zemlji nakon što se pozvala na član 49.3 Ustava.

Policija je suzavcem rastjerala skup sakupljača smeća u pariskom predgrađu Vitri-sur-Sene, javio je radio "Fransinfo".

Pored toga, demonstranti su blokirali puteve u gradu Ren na sjeveru zemlje da bi ometali saobraćaj.

Demonstranti su palili gume i kante za otpatke i podigli ograde koristeći kontejnere za smeće, navodi radio i dodaje da su se kao posljedica štrajka saobraćajne gužve "protezale" na 40 kilometara.

Istovremeno, u zapadnom gradu Brestu, lučki radnici postavili su barikadu od kontejnera i ograničili pristup komercijalnoj luci.

U blizini grada Valens demonstranti su blokirali željezničku prugu, privremeno obustavivši saobraćaj vozova, javio je radio "Frans Blu".

Bornova je u januaru predstavila nacrt kontroverzne penzione reforme koja uključuje postepeno podizanje starosne granicu za penzionisanje u zemlji za tri mjeseca godišnje počev od 1. septembra 2023. Do 2030. godine starosna granica za odlazak u penziju dostiže 64 godine.

"In front of the National Assembly, it goes into a wild demonstration. Macron has trampled on democracy, there are no more rules." #Paris #France #pension https://t.co/8UxCVLAnP2