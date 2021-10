Neće biti poskupljenja struje u Srpskoj

BANJALUKA - Stanovništvo u Srpskoj može biti mirno, nema poskupljenja struje, potvrdio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

On je za ATV rekao da za sada i privrednici mogu biti mirni.

"Neće se povećati cijena struje za stanovništvo u Republici Srpskoj i mi ćemo i dalje ostati zemlja sa najnižom cijenom električne energije", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Mi imamo jedan kvantum koji izvozimo i bićemo fer prema našim ljudima u Republici Srpskoj. I taj kvantum koji će maksimalizovati cijenu u tom pogledu biće dovoljan da pokrije naš debalans ovdje koji ostvarujemo. Negdje kad se smanji ili stabilizuje ta kriza onda ćemo sjesti i učiniti minimalne korekcije koje su potrebne vezano i za industriju i da u tom pogledu održimo jednu stabilnost u tom pogledu", dodaje Dodik.

Velika energetska kriza zahvatila je Balkan. Cijene energenata pa i struje svakodnevno rastu, ali to pogoduje "Elektroprivredi Republike Srpske", kažu u ovom preduzeću, jer struju na tržištu prodaju po većim cijenama. Luka Petrović, generalni direktor "Elektroprivrede RS" kaže da će preduzeće ostvariti rekordnu dobit ove godine i da se ne razmišlja o poskupljenju struje.

"Ostvarićemo značajne viškove u ovoj godini koji će nam omogućiti da sljedeće godine nema nikakvih pomjeranja cijena električne energije i mislim da je to važna informacija za građane da se ne uznemiravaju zato što već vidimo Federacija BiH razmišlja o povećanju cijena električne energije. Vidimo da su cijene u Srbiji i Hrvatskoj otišle drastično", rekao je Luka Petrović, generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske".

U regionu, cijene struje za domaćinstva kreću se od 46 do 60 evra po megavat-času, a za privredu od 55 do 100 evra po megavat-času. Cijena struje za domaćinstva u Srpskoj je 25 evra po megavat-času, za privredu od 39 do 60 evra po megavat-času. Tako će ostati i u narednom periodu.

"Oni će biti mirni i znaju da smo, da imamo intenciju da ostanemo najpovoljniji i ne želimo da talasamo u ovom periodu dok korona ne prođe. Nadamo se da će se i privreda stabilizovati", rekao je Luka Petrović.

U ERS-u kažu da su uspjeli da amortizuju manjak padavina, šest mjeseci nerada HE Dubrovnik, produženi remont RITE Ugljevik. Prošle godine reorganizovana su distributivna preduzeća ERS-a i u prvoj polovini ove godine ta su preduzeća pozitivno poslovala.

