Nedimović: Slučaj afričke svinjske kuge neće biti izolovan, ne postoji vakcina

BEOGRAD - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Branislav Nedimović izjavio je da slučaj afričke svinjske kuge u tri sela u Mladenovcu neće biti izolovan, jer ne postoji vakcina protiv ove bolesti, ali da ona nije opasna za ljude, niti za druge životinje.

"Neće ovo biti izolovan slučaj, virus je kao teroristička organizacija, jer nema vakcine, nije još izmišljena. Trenutno postoji privremena zabrana izvoza, što se radi u ovakvim slučajevima", rekao je Nedimović.

On je naveo da ljudi neće da prijavljuju ovu bolest, jer ranije država nije plaćala štetu, ali da je u ovom slučaju država odmah reagovala i isplatila štetu.

"Ova bolest egzistira nekoliko godina unazad u zemljama oko nas, to je kao virus kod čoveka. Ovo nije opasno za ljude, ne postoji opasnost, nije opasno čak ni za druge životinje", rekao je Nedimović za Televiziju "Hepi".

On je istakao da termički obrađeno meso ne predstavlja nikakav problem, ali ako se to meso baci svinji ili divljoj svinji, one će se zaraziti.

"Mi smo eutanizirali sve životinje koje su bile na farmi (gde je bila zaraza), tek kada se svinja eutanazira može da se vidi šta joj je. Ljudima smo isplatili tržišnu cenu /za štetu/, država je potpuno normalno odradila taj posao", rekao je Nedimović.

Prema njegovim riječima, u zaštiti od ove bolesti najvažnija je higijena, a najbitnije je da u obor sa svinjama ne dođe neka druga životinja i da svinja ne bude u kontaktu sa drugim životinjama, kao i spriječiti trgovinu zaraženih sa nezaraženim prostorima.

"Jako je teško i ljudima koji gaje svinje da prepoznaju, kada se pojavi temperatura, krvavi prolivi...to može da se utvrdi jedino ako se eutanazira životinja. Postoji period od 40 dana inkubacije, neće ovo biti izolovan slučaj, jer nema vakcine. Kod klasične svinjske kuge ima vakcine", naveo je Nedimović.

On je dodao da u Srbiji postoje pokretne palionice, da se ne bi širio virus po Srbiji.

"Na prostoru Rumunije gori ta bolest, tamo je najveća eskalacija. Mi na prostoru Srbije imamo 52.000 tačaka na kojima se gaje svinje. Najviše su nam ugrožena mala gazdinstva. To je virus koji ide jako sporo", rekao je Nedimović.

On je podsjetio da je juče potpisao naredbu o regionalizaciji, odnosno da samo iz područja koje je zaraženo nema trgovine svinjama i svinjskim mesom, a sva ostala područja gdje nema virusa su slobodna za trgovinu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije je prije dva dana objavilo da je afrička kuga svinja potvrđena na tri tačke u tri sela u okolini Mladenovca.

Posle monitoringa koji će trajati oko 40 dana, Srbija će moći nesmetano da izvozi na prostor EU i u druge države, a u skladu sa instrukcijama Svetske organizacije za zdravlje životinja, navedeno je u saopštenju.

Nakon što je Svjetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja objavila da se sumnja da na teritoriji Srbije postoji oboljenje svinja - afrička kuga, BiH i Sjeverna Makedonija su zabranile uvoz svinjskog mesa iz Srbije.