Neizdavanje računa napunilo budžet sa 2,8 miliona KM

BANJALUKA - U prvoj polovini ove godine, inspektori Poreske uprave Republike Srpske izvršili su 1.719 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa te su zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 872 prekršajna naloga na ukupan iznos novčane kazne od 2,8 miliona KM.

Iz Poreske uprave RS za "Nezavisne" su rekli da je za 11 poreskih obveznika izrečena mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama.

"U istom periodu prošle godine inspektori su izvršili 1.274 kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa te su zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 602 prekršajna naloga na ukupan iznos novčane kazne od 1,2 miliona KM, a za devet poreskih obveznika je izrečena mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama", naveli su iz Poreske uprave Republike Srpske.

Kada su u pitanju kazne, propisano je da su zbog neizdavanja fiskalnih računa kazne za preduzetnike u rasponu od 4.000 do 8.000 KM, za pravna lica od 8.000 do 16.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 do 4.000 KM.

"U slučaju da poreski obveznik u roku od godinu dana od dana izvršenja prekršaja ponovi isti prekršaj, propisana je dvostruko veća novčana kazna. Pored toga, poreskom obvezniku za kojeg se utvrdi da nije izdao fiskalni račun izriče se i rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana, a koje neće biti izvršeno ukoliko izrečenu novčanu kaznu uplati u roku od 72 sata", pojasnili su iz Poreske uprave RS.

Pozvali su sve poreske obveznike da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti, a sve građane pozivaju da slučajeve neizdavanja fiskalnih računa prijave putem e-mail adrese [email protected] ili na brojeve telefona istaknute na internet stranici Poreske uprave RS.

"Još jednom naglašavamo da cilj nije kažnjavanje poreskih obveznika, već njihovo uvođenje u legalno poslovanje i suzbijanje nelojalne konkurencije", naveli su iz Poreske uprave RS.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske, naveo je za "Nezavisne novine" da se oni zalažu za potpuno poštivanje zakona.

"Svako ko ne ispunjava zakonom predviđene obaveze na domaćem tržištu predstavlja nelojalnu konkurenciju onima koji te obaveze u potpunosti ispunjavaju. Neprihvatljivo je da imamo one koji ne plaćaju sve svoje obaveze koje su propisane zakonom jer sa jedne strane oni krše zakon, a sa druge čine nelojalnu konkurenciju onima koji to čine", objašnjava Blagojević.

On pojašnjava da je onaj ko ne ispunjava sve obaveze koje su propisane zakonom konkurentniji na tržištu.

"To u principu znači da on manje novca izdvaja za poreze te samim tim cijene svojih proizvoda može da snizi, za razliku od privrednika koji sve obaveze ispunjava", zaključio je Blagojević.