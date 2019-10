"Nelt" širi svoju mrežu

ISTOČNO SARAJEVO - Nova skladišna hala kompanije "Nelt", koja se bavi skladištenjem i distribucijom robe širokog asortimana, otvorena je danas u Istočnom Sarajevu.

Riječ je o investiciji od četiri miliona evra, koliko je uloženo u ovu skladišnu halu, a Igor Cerovina, izvršni direktor "Nelta" za BiH, kazao je da ovom halom infrastrukturu u BiH sada čini 3.400 kvadratnih metara kancelarijskog i više od 11.000 kvadratnih metara skladišnog prostora u ambijentalnom, hlađenom i smrznutom režimu.

"Investiranje u nove kapacitete je osnova organskog rasta kompanije i potreba tržišta i naših klijenata", rekapo je Cerovina. Istakao je da u posljednje dvije godine kompanija "Nelt" bilježi rast prihoda od 28 posto i 40 novih zaposlenika.

"Projektovanim neto prihodima od skoro 110 miliona eura ovo je još jedna uspješna poslovna godina, to sada mogu sigurno reći, jer je 'Nelt' ove godine prepoznat u top tri najpoželjnija poslodavca u sektoru distribucije u BiH u okviru istraživanja posjetilaca portala Posao.ba, a dobitnik je i prestižne regionalne nagrade na Sarajevo biznis forumu u kategoriji 'Business of the Year'", kazao je Cerovina.

Miloš Jelić, izvršni direktor "Nelt grupe", istakao je da je posebno zadovoljan i srećan što je otvoren distributivni centar u Istočnom Sarajevu, jer je dobar dio života proveo u BiH.

Istakao je da "Nelt" posluje u cijelom regionu te da su distributivno-logistički centri ove kompanije raspoređeni u velikom broju gradova u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji.

"Kompanija 'Nelt BiH' je dio jednog od najuspješnijih poslovnih sistema u regionu 'Nelt grupe', koja danas zapošljava 4.000 ljudi u 14 kompanija na 11 tržišta u jugoistočnoj Evropi", kazao je Jelić.

U BiH "Nelt" svoje distributivne centre ima u Banjaluci, Bijeljini, Bihaću, Mostaru i sada Istočnom Sarajevu. Zapošljava 375 ljudi i već 13 godina djeluje na tržištu BiH s ciljem da se šire i dalje.