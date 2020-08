"Nema problema sa budžetom, sve obaveze se izmiruju na vrijeme"

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da Srpska nema nikakvih problema sa budžetom, te da na vrijeme izmiruje sve tekuće obaveze.

"Likvidni smo. Julsku penziju smo počeli da isplaćujemo 7. avgusta, nekoliko dana ranije nego što je to uobičajeno, podsticaje za poljoprivredu redovno izmirujemo i sve ono što se unese u trezor - bude plaćeno", rekao je Višković.

Premijer Srpske je istakao da je Vlada sve mjere donesene za mart, april i maj, isplatila, a da dio zahtjeva nije isplaćen isključivo zbog toga što je potrebna dokumentacija bila nepotpuna.

Višković je naveo i da je Vlada Srpske odlučila da ne smanjuje plate u javnom sektoru da bi sačuvala javnu potrošnju, što se pokazalo kao dobra mjera, bez obzira na kritike.

"Potkrijepiću to jednom činjenicom, a to je raspodjela PDV-a. Za protekle dvije i više godina Srpskoj je bila zacementirana na 32,17 odsto sredstava. Mi smo to uspjeli riješiti prije nekoliko mjeseci, tako da nam sada pripada 34,20 odsto. To je značajan novac koji Republika Srpska dobija i najveći procenat koji Srpska ima od formiranja Uprave za indirektno oporezivanje", rekao je Višković večeras za RTRS.

Govoreći o izgradnju dionice auto-puta Brčko-Bijeljina-Rača, Višković je istakao da su za očuvanje javne potrošnje, zaposlenosti i preživljavanja u ekonomskom smislu, Srpskoj neophodni veliki infrastrukturni projekti.

"Kao Vlada, cijelo vrijeme radimo na tome - i u sferi energetike i putne infrastrukture, kao i u turizmu i drugim oblastima. Prije više od godinu i po dana promovisali smo izgradnju auto-puta od Banjaluke do Beograda, kao strateško opredjeljenje Republike Srpske i na tome radimo", poručio je Višković.

On je podsjetio da je prije 15 dana, na sjednici Vlade Republike Srpske, usvojena odluka o finansiranju, projektovanju i izgradnji dionice auto-puta od Vukosavlja do Brčkog, kao i da je na posljednjoj sjednici usvojena odluka o finansiranju, projektovanju i izgradnji dionice Brčko-Bijeljina-Rača.

Višković je podsjetio da je dionica od Brčkog do Rače podijeljena u dva lota, zbog iskazane spremnosti Srbije da sa 100 miliona evra finansira izgradnju dionice od Rače do Bijeljine, dugu nešto više od 17 kilometara.

"Najdalje u narednoj sedmici biće raspisan međunarodni tender za investitora, koji će obuhvatiti kompletnu dionicu od Vukosavlja do Rače", najavio je Višković.

Kada je riječ o dodatnim izdvajanjima za poljoprivredu u Republici Srpskoj, Višković je podsjetio da je Vlada Srpske na početku pandemije pozvala građane da zasiju što više površina, te da je zahvaljujući tome zasijano 150 hektara više.

"Godina je poslužila, rod pšenice je jedan od najboljih u posljednjih deset i više godina, za soju i kukuruz očekujemo dobre prinose, a isto je i u sferi povrtlarstva. Da naši proizvođači ne bi došli u situaciju da nemaju gdje sa proizvedenom hranom, ugovorili smo otkup 11.000 tona dodatnih količina, što će Vlada sufinansirati sa 10 feninga po kilogramu", objasnio je Višković.

On je dodao da se to ne odnosi na količine koje su ranije ugovorene, nego na dodatne količine.

Višković je napomenuo da je Vlada razgovarala sa privrednim subjektima koji se bave izvozom povrća, da je iskazala spremnost da sufinasira otkup dodatnih 8.000 tona, koje bi bile izvezene u Hrvatsku i Crnu Goru.

Predsjednik Vlade Republike Srpske je ukazao na to da je u ovom trenutku jako važno da svi u Republici Srpskoj kupuju domaće proizvode, jer time jačaju Srpsku i stvaraju mogućnost da sva davanja iz budžeta budu veća i prema penzionerima, borcima, radnicima i svim drugim kategorijama.

Govoreći o početku nove školske godine, Višković je rekao da još nije tačno definisano kako će to izgledati, kao i da je namjera Vlade Srpske da se djeca nađu u školskim klupama, ali da će, prvenstveno, biti neophodno pratiti epidemiološku situaciju.

"Vidjećemo i kako će se zemlje u okruženju ponašati. Nekoliko scenarija je u opticaju, a ono što je sigurno je da ćemo voditi računa da zaštitimo zdravlje i naše djece i prosvjetnih radnika", poručio je Višković.

Prema njegovim riječima, Vlada će obezbijediti dovoljno higijenskih sredstava za ličnu higijenu i učenika i prosvjetnih radnika, te dovoljno sredstava za dezinfekciju.

Višković je naglasio da je Vlada Republike Srpske ove godine djelimično povećala invalidnine i borački dodatak, te da je u januaru bilo redovno usklađivanje penzija.

"Sve te kategorije vrlo dobro znaju da ćemo iskoristiti svaku priliku koja nam se ukaže da povećamo njihova primanja", napomenuo je Višković.

On je podsjetio da je za ovu godinu odobreno 200.000 KM za banjsko liječenje penzionera sa najnižim primanjima, te isto toliko za boračke kategorije.