"Nema uporišta za koncesije za otvaranje rudnika u Bukovoj kosi i Bistrici"

BANJALUKA - Iako ne postoji nijedno pravno uporište za dodjeljivanje koncesija za eksploataciju uglja na području Bukove kose i Bistrice u Prijedoru, u Bistrici neobilježene mašine već neko vrijeme prave pristupne puteve i kopaju, zbog čega su u petak mještani ovih naselja i predstavnici Centra za životnu sredinu Banjaluka apelovali na nadležne da stave van snage odluku o dodjeljivanju ove koncesije.

Oni su pozvali Vladu RS da na narednoj sjednici na dnevni red stavi prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke kojom se dodjeljuje ova koncesija.

Tako je Daniel Lazić iz mjesne zajednica Bistrica istakao da još ne znaju čije su to mašine, te da ih niko ništa nije pitao niti obavijestio.

"Mi nismo dali nikakvu saglasnost za to. Ugrožena su vrela u neposrednoj blizini, potkopano je i ono koje napaja 50 kuća, i postavljam pitanje institucijama: Šta kada 50 kuća ostane bez vode? Već smo izlazili, protestovali, ali ići ćemo u radikalnije mjere, pred Gradsku upravu ili blokiranje magistralnog puta", rekao je Lazić.

I Miroslav Curić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dr Mladen Stojanović, Veliko Palančište, kaže da je njihov problem počeo u januaru, ali da vjeruju da to traje duže.

"Na tom lokalitetu postoji ruda, a na prvim sastancima je rečeno da se kreće u istraživanje, kako bi se što prije krenulo u eksploataciju rude. Mještani su protiv otvaranja rudnika, a da napomenem da je tu rudnik bio u Drugom svjetskom ratu i zna se da je na tom lokalitetu od sedam do 12 odsto sumpora, što smo i predočili ministru. Otvaranjem rudnika bi izvorišta vode sigurno bila uništena, a na tom terenu ima i klizišta, te bi sve to bilo devastirano", rekao je Curić.

Kako kaže, koliko je upoznat, već je otkupljeno oko 25 odsto zapuštenih površina, a često se vide vozila na terenu, što uzrokuje nemir lokalnih mještana.

Redžib Skomorac, pravni savjetnik u Centru za životnu sredinu, rekao je da za dodjeljivanje koncesija u slučajevima Bukove kose i Bistrice nema pravnog uporišta, zbog toga što u dokumentu o dodjeli koncesije, koji je usvojen 2006. godine, a nije revidiran u međuvremenu, iako je trebalo, nisu predviđene lokacije za dodjelu koncesija za eksploataciju uglja u Prijedoru, te time nema pravnog uporišta.

"Inače, postoji obaveza da se on revidira svake tri godine, ali se nakon 17 godina to nije desilo. Mi smo podnijeli tužbu protiv odluke Vlade da se dodjeljuje koncesija za istraživanje uglja i taj postupak je sada kod Okružnog suda u Banjaluci, ali je bitno znati da nakon podizanja tužbe Vlada i svi ostali organi moraju prekinuti svoje postupanje do odluke suda", rekao je Skomorac.

Ističe da u Bistrici neobilježena vozila, bez informativne table o radovima, prave puteve, iako nijedan akt organa vlasti nije upoznat s tim aktivnostima, što im je potvrđeno u Ministarstvu energetike i rudarstva.

"Sve radnje koje se preduzimaju ukazuju na to da su mještani prepušteni sami sebi", rekao je Skomorac.

Kako je istakao Dragan Ostić, koordinator kampanje "Stop prljavoj energiji, budućnost je obnovljiva" u Centru za životnu sredinu, kompanija "Drvo-Export" podnijela je inicijativu Vladi RS za eksploataciju uglja na lokalitetu Bistrice.

"Bez ikakve odluke Vlade sve govori o tome da ovaj investitor samovoljno pokušava započeti eksploataciju uglja na tom lokalitetu. Prije nekih mjesec dana došle su mašine na taj lokalitet i počele su sa kopanjem, no nikome u selu nije jasno šta se dešava. Ovdje se radi o privatnom rudniku od kojeg država nema ništa. I u Bukovoj kosi ljudi nisu zainteresovani za rudnik, ali tamo još uvijek nisu mašine došle na teren, ali investitor već kupuje zemlju od nekih fizičkih lica i plasira neistine o tome kako je većina ljudi prodala zemlju", rekao je Ostić.

Podsjećamo, mještani mjesne zajednice Dr Mladen Stojanović, Veliko Palančište, organizovali su zborove građana, dok su mještani mjesne zajednice Bistrica organizovali i proteste protiv otvaranja rudnika, jer su zabrinuti za posljedice koje iskopavanje uglja može imati na zdravlje stanovnika, kao i kvalitet životne sredine i prirode.