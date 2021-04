Neoporezivi dio plate ide na 1.000 KM

BANJALUKA - Neoporezivi dio plate u Republici Srpskoj uskoro bi trebalo da bude 1.000 KM i, prema nezvaničnim informacijama, u realizaciju te odluke već se krenulo, a to bi dovelo do povećanja plata svim radnicima u Republici Srpskoj za određen iznos, zavisno od toga koliko trenutno primaju.

Ovaj prijedlog o neoporezivom dijelu plate od 1.000 KM, koji je zvanično predložila Ujedinjena Srpska na sastanku vladajuće koalicije, koji je u utorak održan na Mrakovici, podržali su iz Sindikata uprave Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

"To je ono na čemu mi insistiramo. Imamo povećanje prihoda od poreza i doprinosa i dogovor je kada se pojave viškovi da se ide na smanjenje oporezivanja rada kako bi se novac prelio u džepove radnika. Imamo obećanje da se ide u tom pravcu, a sve s ciljem da dođemo do stope poreza i doprinosa koje su bile 2008. godine", rekao je za "Nezavisne novine" Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

On ističe da bi se dobar dio pada prihoda po osnovu povećanja neoporezivog dijela plate odmah prelio u budžet kroz veću potrošnju i da gubici po tom osnovu za budžet ne bi bili veliki.

Iako još ne postoje precizne računice, povećanjem neoporezivog dijela plate na 1.000 KM umjesto 500 KM, koliko je sada, radnik sa prosječnom platom dobio bi povećanje od oko 50 KM. Prema nezvaničnim informacijama, takva odluka o povećanju neoporezivog dijela plate na 1.000 KM već je spremna i u najskorije vrijeme ići će se na njenu realizaciju, odnosno izmjenu zakona. Takođe, radnici u policiji, prosvjeti i zdravstvu pored ovog mogu očekivati i druge mjere kojima bi im se dodatno povećala plata, a modaliteti za to se razmatraju i trebalo bi da budu poznati u narednih mjesec dana.

"Za nas je neprihvatljivo da se plate povećavaju samo policiji, prosvjeti i zdravstvenim radnicima i zato nam je prihvatljiv prijedlog o neoporezivom dijelu plate od 1.000 KM jer bi na taj način svi dobili veće plate - i radnici u upravi, ali i realnom sektoru. Tražimo da se u povećanje plate uključi i uprava s obzirom na to da su, recimo, radnici Republičke uprave civilne zaštite ili Inspektorata Republike Srpske uradili veliki posao i izloženi su velikom riziku zbog pandemije", rekao je za "Nezavisne novine" Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske.

On ističe da treba raditi na okviru za povećanje plata kada se za to stvore uslovi, a ne da to bude priča u funkciji izbora te da se Sindikat uprave Republike Srpske zalaže za povećanje plata svim radnicima i onima koji rade u upravi i u realnom sektoru.

Inače, u prva tri mjeseca ove godine prihodi od poreza i doprinosa na plate povećani su za 44 miliona KM u odnosu na planirane, a ako se ovakav trend nastavi do kraja godine to bi značilo blizu 180 miliona KM više u budžetu, čime bi se sasvim sigurno mogao pokriti nedostatak u slučaju povećanja neoporezivog dijela plate.

Slična mjera je realizovana polovinom 2018. godine kada je usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak povećan osnovni lični odbitak sa 200 KM na iznos od 500 KM mjesečno. Po tom osnovu gubitak prihoda po budžete u Republici Srpskoj projektovan je na 60 miliona KM, međutim rast plata i broja zaposlenih doveli su do toga da je taj gubitak bio daleko manji.