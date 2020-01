"Neprimjereni i nerealni zahtjevi Elektroprenosa i NOS-a"

SARAJEVO - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva Državnu regulatornu agenciju za električnu energiju BiH da pažljivo analizira zahtjeve Elektroprenosa BiH za povećanje tarife za usluge prenosa električne energije tzv. mrežarine za oko 10 posto, kao i zahtjev Nezavisnog operatera sistema u BiH koji traži povećanje tarife za rad NOS, da reaguje na neprimjerene i nerealne zahtjeve i zaštiti krajnje kupce.

Iz UPFBiH očekuju da će DERK odbiti povećanja cijena električne energije. Ovo je rečeno na press konferenciji UPFBiH održanoj danas, a povodom zahtjeva za povećanje svih tarifa koje čine prenosnu mrežarinu, a koje su DERK-u uputili Elektroprenos BiH i NOS.

"Kao razlog povećanja tarifa navodi se smanjena potrošnja električne energije na prenosnoj mreži u BiH zbog prestanka rada Aluminijuma, kao i da se zadrži 'profitabilno poslovanje' ovih kompanija. Pitamo da li je korektno održavati poslovanje sa značajnim profitom tako što će se samo povećati cijena mrežarine kupcima? Postoje li drugi načini da se poboljša poslovanje Elektroprenosa i NOS-a, optimiziraju troškovi, racionalizira broj zaposlenih itd. Ono što teba istaknuti je da će povećanjem cijena mrežarine automatski porasti cijena električne energije za kupce na visokom naponu, kao što su Arcelor Mittal, željeznice, BSI Jajce, Cementara Kakanj, Tvronica cementa Lukavac kao i ostale kompanije iz metalske, drvne i tekstilne industrije što je još jedan namet i dodatno opterećenje za privrednike i poslovni ambijent, a što će građani osjetiti dvostruko, kroz povećanje cijena električne enrgije i cijena proizvoda i usluga“, kazao je Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavdavaca FBiH.

Podsjetio je da je DERK 31.12.2019. godine već donio Odluku o izmjeni tarifa za sistemsku i pomoćnu uslugu kojom je ovu tarifu povećao za 12 posto, čime je prenosna mrežarina od 01.01.2020. godine povećana za 3,5 posto, a to opet znači da će kupci na prenosnoj mreži imati 0,5 posto veće ukupne troškove energije.

Jedno od obrazloženja za povećanje je "nenaplaćena potraživanja od Aluminija u iznosu od oko 3,1 mil. KM". Kupci na visokom naponu će već u januaru imati uvećane račune za potrošenu električnu energiju.

"Ukoliko DERK prihvati ove prijedloge, to će značiti povećanje cijene mrežarine na prenosnoj mreži i povećanje ukupne cijene električne energije od tri do četiri posto, odnosno, ukupnih troškova nabavke električne energije za sve velike kupce u BiH priključene na visoki napon. Kao posljedica toga, u narednom koraku, bi došlo do povećanja distributivnih mrežarina, a što bi imalo direktni uticaj na sve kupce električne energije, uključujući i domaćinstva, te bi na koncu rezultiralo povećanjem cijena proizvoda i usluga. Pregledajući dokumente koje su kompanije predale DERK-u u proceduri odobravanja novih tarifa može se uočiti da je Elektroprenos BiH tražio povećanje svog odobrenog prihoda za 16 posto u odnosu na odobrena sredstva za 2019. godinu, što je otprilike između 20 i 30 miliona KM, a NOS BiH je tražio povećanje svog odobrenog prihoda koji se procjenjuje između 3,5 i pet miliona KM“, naglasio je Pandurević.

On je podsjetio da su u državama regiona ove tarife znatno niže nego u BiH. Zbog svega navedenog iz UPFBiH pozivaju nadležne u DERK da razmotre opravdanost traženih povećanja, urade analiza troškova mrežarine u državama regiona i pokazatelja poslovanja u proteklom periodu, jer iz onoga što je trenutno dostupno javnosti, opravdanost povećanja cijena tarifa se ne može ničim opravdati, navode iz UPFBIH.

Ističu da će u narednom periodu intenzivno raditi sa nadležnim u pokušaju smanjenja onih komponenti koje reguliše država, a koje finansiraju trošak instrumenata energetske politike ili kanalizuju prihod u državni budžet i koje uključuju poreze i namete, kao i troškove ispunjavanja utvrđenih kvota kako bi došli do rješenja koje će biti prihvatljivo za sve.

UPFBiH će takođe pokrenuti razgovore o preispitivanju zakona kojima je definiran rad regulatora, jer trenutno regulatori uglavnom ne odgovaraju nikome za odluke koje donose, navodi se u saopštenju.