Neum spreman za sezonu, otvaraju i nove hotele

NEUM - Iako po kalendaru zima još traje, neumski hotelijeri kažu da su uglavnom spremni za novu sezonu i već prave rezervacije za ljetovanja.

Davor Krešić, jedan od neumskih hotelijera, kaže da su novu sezonu počeli pripremati još od kraja prošle, tako da su uglavnom svi hoteli spremni.

"Dio hotela je već otvoren, dio se planira otvoriti sada u trećem mjesecu i početkom četvrtog, tako da će Neum biti spreman za sezonu. Najveći problem je što živimo u neizvjesnosti pa, u biti, ne znamo kakva će nam biti sezona", navodi Krešić.

Prema njegovim riječima, prošla godina za neumske hotelijere je bila dobra, ali ne može se pričati o odličnoj godini budući da su smještajni kapaciteti bili puni u sedmom i osmom mjesecu, kada su i inače popunjeni.

"U najgorem slučaju očekujemo minimalno istu sezonu kao prošle godine, to jest da nam špica sezone bude dobro popunjena i ukoliko predsezona bude loša. Budući da sve zemlje produžavaju lockdown, iz svih tih naših najvećih emitivnih tržišta nam sad u predsezoni stižu otkazi. Mi se nadamo da će se podsezona produžiti i da će se svi ti gosti i grupe koje je trebalo da imamo u predsezoni prebaciti na podsezonu i to je ono gdje mislimo da ćemo imati veći plus u odnosu na prošlu godinu. U najmanju ruku se nadamo malo boljoj sezoni u odnosu na prošlogodišnju", ističe Krešić.

On navodi da Neum, osim dijaspore, posjećuju gosti iz Francuske, Slovenije, Austrije, Njemačke i Malte, ali da će posjete ove godine zavisiti od toga kako će se odvijati granični režim zbog situacije s pandemijom virusa korona.

"Ukoliko granice budu zatvorene, onda se i dalje nadamo gostima iz BiH, Srbije i svih okolnih zemalja koji su nas u velikom broju posjetili i prošle godine", dodaje Krešić za "Nezavisne".

Tomislav Lovrić iz hotela "Jadran" kaže da su pripreme za sezonu u toku, kao i to da njihov hotel radi tokom cijele godine.

"Stalno imamo neka dešavanja. Sad imamo vikend kada je hotel popunjen domaćim turistima i turistima iz Srbije. U pripremi smo i da otvorimo novi hotel 1. maja. Dočekujemo sezonu kao i prošlogodišnju. Sve ponude koje radimo idu prema domaćim turistima i turistima iz Srbije", ističe Lovrić.

Ivan Lakić, direktor hotela "Zenit" iz Neuma, ističe da su ponude spremne i da su ljudi već počeli sa rezervacijama.

"Pripremamo se da će sezona biti normalna, mada niko ne zna kakve će biti mjere i šta će biti", ističe Lakić.

Mnogi hoteli, kao i sam "Zenit", nude programe izleta iz Neuma, poput onih u Mostar, Dubrovnik, Međugorje i druga mjesta.

Iz turističke agencije "Kompas" Sarajevo kažu da se ljudi raspituju za cijene, ali da potvrda rezervacija još nema, iako hoteli za rane rezervacije nude popuste od 10 do 20 odsto.