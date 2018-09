Niče fabrika u Sanskom Mostu: Biće posla za 100 radnika

SANSKI MOST - U naselju Zdena, nadomak Sanskog Mosta, na lokalitetu koji je nekada pripadao Drvnoj industriji "Sana", ovih dana započela je izgradnja tvornice koja će se baviti proizvodnjom i konfekcioniranjem električnih kablova i elektroormara.

Investitor ovog projekta je njemačka kompanija "HIK GmbH", koja je kupila zemljište na pomenutoj lokaciji, a predviđeno je da u konačnici zaposlenje u ovom proizvodnom pogonu pronađe 100 radnika. Planirano je da svi potrebni građevinski radovi budu okončani do januara iduće godine, kada bi trebalo da započne probna proizvodnja. Prema riječima Ejuba Topića, koji je u ime njemačkog investitora zadužen za sve aktivnosti u vezi s osnivanjem novog preduzeća koje će nositi naziv HIK-SM, na obuci u Njemačkoj se već nalazi pet radnika, a uskoro će na edukaciju biti poslato još njih 15.

"Ovih 20 radnika činiće jezgro firme, u decembru ćemo im pridodati još 10 ljudi i započeti proizvodnju u januaru iduće godine. Do kraja naredne godine planiramo zaposliti 50, a u konačnici ukupno 100 radnika. Ono što je zanimljivo jeste da će dvije trećine od ukupnog broja zaposlenika biti žene", istakao je Topić.

On je dodao kako je u daljoj perspektivi, zavisno od stanja na tržištu, realna opcija proširenja proizvodnje i zapošljavanja dodatnih radnika. Načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović je istakao kako se radi o izuzetno značajnoj investiciji za Sanski Most, te dodao kako su investitorima, u vrlo kratkom roku, izdate sve potrebne dozvole.

"Zadovoljni smo time što našu lokalnu zajednicu sve veći broj investitora prepoznaje kao sredinu pogodnu za ulaganje, te pokretanje ili proširenje biznisa. O razvoju proizvodnje možda najbolje svjedoči podatak o tome da je potrošnja industrijske električne energije, u odnosu na protekli period, povećana za oko 30 posto", istakao je Hasanbegović.

Inače, zanimljivo je kako je do pomenute investicije došlo zahvaljujući radnicima iz Sanskog Mosta koji su zaposleni u njemačkoj kompaniji "HIK GmbH". Oni su nagovorili vlasnika kompanije Bertolda Brentrapa, koji je planirao izmještanje dijela proizvodnje iz Njemačke, da to uradi u Bosnu i Hercegovinu. Pomenuta njemačka kompanija poznati je proizvođač elektroopreme, a skoro 80 posto proizvodnje plasira na tržišta van granica Njemačke.