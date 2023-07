Nijemci u Srpskoj otvaraju fabriku, mjerkaju tri lokacije

BANJALUKA - Predstavnici njemačke kompanije "WET GmbH & Co.KG Wuppertal", koja se bavi proizvodnjom uređaja za domaćinstva, tačnije sanitarnih proizvoda i instalacionih sistema, tehnologije odvodnje i cijevnih sistema, posjetili su od 19. do 21. jula Republiku Srpsku i tom prilikom obišli tri lokacije u Banjaluci, Laktašima i Kostajnici, koje su im potencijalno interesantne za pokretanje proizvodnje.

Kako su za "Nezavisne novine" potvrdili iz Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) i Ministarstva privrede i preduzetništva RS, gosti iz Njemačke bili su izuzetno zadovoljni ponuđenim uslovima i u roku od tri mjeseca daće odgovor da li su se opredijelili za jednu od tri lokacije koje su im predstavljene, a riječ je o Poslovnoj zoni Ramići (okolina Banjaluke), kompaniji "Termo-klima" Laktaši i opštini Kostajnica.

Ukoliko dođe do realizacije projekta, nova kompanija bi trebalo da zaposli 150 radnika, uz planiran promet u iznosu od oko 40 miliona evra.

Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva RS, kazao je da se nada da će Srpska dobiti još jednu veliku inostranu investiciju.

"U naredna tri mjeseca trebalo bi bi da dobijemo odgovor. Bilo je riječi o nekih 150 radnika koji bi bili zaposleni u prvom trenutku, a za kasnije zaista ne znam. Realizacija ovog posla imala bi višestruki značaj, prije svega zbog zapošljavanja", kazao je on i iznio detalje i zahtjeve na kojima insistiraju iz "Wuppertala".

"Ono što je nama prezentovano sa njihove strane jeste da im je potrebno od 17.000 do 20.000 kvadratnih metara zatvorenog prostora i negdje od 40.000 do 50.000 kvadrata kompletnog prostora koji im treba za poslovanje. Radi se o proizvodnji cijevi za odvod, dovod, kao i uređaja za vodovod i kanalizaciju za domaćinstva", pojasnio je Mitrović.

Proizvodi iz pogona, kako je rekao resorni ministar, izvozili bi se i van Republike Srpske, a ne samo za njene potrebe.

"Ako sam mogao dobro zaključiti iz razgovora, mislim da se to odnosi na ovaj dio Evrope, zemlje zapadnog Balkana i države koje su naslonjene na BiH i Republiku Srpsku", istakao je Mitrović, naglasivši da su iz "Wuppertala" bili prijatno iznenađeni uslovima koje Republika Srpska pruža potencijalnim investitorima.

"To se odnosi na podsticaje na direktna ulaganja od posebnog značaja, odnosi se na subvencioniranje dijela materijalnih ulaganja koji su do 30 odsto i odnosi se na dvije godine plaćenih porezi i doprinosa, pri čemu je prosječna plata jednaka ili veća od prosječne plate u Republici Srpskoj. Oni nisu bili upoznati sa uslovima koje Republika Srpska pruža vezano i za lokalne zajednice, a drugim dijelom ni ovim što mi dajemo uredbama za podsticaje, jer su kontaktirali sa nivoom BiH. Ali su nakon toga istakli da su prezadovoljni, jer to nisu dobili na drugom mjestu", rekao je Mitrović.

Ono što je posebno značajno, smatra ministar privrede i preduzetništva Srpske, jeste to što baš firma iz Njemačke želi da ulaže u Republiku Srpsku.

"Značilo bi dosta i u političkom smislu, jer imamo stavove Evropske unije i Šmita, koji želi Republiku Srpsku da svrsta u nepoželjna mjesta za ulaganje. A mi imamo i neke njemačke firme u Bijeljini, Zvorniku, imamo dvije firme u Laktašima koje grade, jedna iz Njemačke, a druga iz Italije, što je potvrda da je poslovni ambijent koji nudimo interesantan za ino-ulagače", kazao je Mitrović.

"WET GmbH&Co.KG Wuppertal" je njemačka porodična kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji sanitarnih proizvoda i instalacionih sistema, tehnologije odvodnje i cijevnih sistema. Oni posluju širom svijeta sa 2.500 zaposlenih i šest proizvodnih lokacija.