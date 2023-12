Ništa od 1.000 KM minimalca u FBiH, razgovori od 2025.

SARAJEVO - Iako je u nekoliko navrata vladajuća koalicija u Federaciji BiH najavljivala usvajanje seta fiskalnih zakona koji će značajno sniziti poreze i doprinose i omogućiti minimalnu platu od 1.000 KM od naredne godine, po svemu sudeći, od toga neće biti ništa, a kako smatraju poslodavci u FBiH, primjena tih novih zakona mogla bi da počne tek od januara 2025. godine.

Ipak, u međuvremenu nije isključena mogućnost da Vlada Federacije BiH donese odluku i da poslodavcima omogući podizanje plate do nivoa od 400 KM neoporezivo, što bi bilo neko prelazno rješenje.

"Tražili smo, a imamo obećanje da poslodavci mogu povećavati plate neoporezivo do 400 KM i to bi relaksiralo situaciju, i najviše od toga dijela bi otišlo radniku. U tom slučaju Federacija BiH ništa ne gubi, prikuplja isti nivo doprinosa kao i do sada i na postojeći broj radnika, a povećava se plata radnicima", rekao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Ovaj zahtjev poslodavaca u Federaciji BiH, po svemu sudeći, biće prihvaćen s obzirom na to da je Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, nedavno rekao da će "otvoriti prostor da se poslodavcima omogući da dodatno isplate radnicima ono što su govorili". Rekao je i da se radi o iznosu između 450 i 500 KM, što bi uz neku trenutnu minimalnu platu, koja je 530 KM, dovelo do 1.000 KM.

"Set fiskalnih zakona može biti vrlo aktuelan u prvom kvartalu sljedeće godine, pri čemu nam je veoma važno da osiguramo i online fiskalizaciju, vrlo je važno da spriječimo neplaćanje obaveza prema državi, osigurali bismo da pokrijemo budžetske rupe koje će neminovno nastati u onom trenutku kad smanjimo doprinose", rekao je Nikšić, praktično priznajući da primjena novih fiskalnih zakona neće početi od 1. januara naredne godine, kako je to obećavano iz Vlade Federacije BiH.

Kao i u Vladi FBiH, i u poslovnoj zajednici mišljenja su da bez online fiskalizacije, koja će podići nivo prihoda, i nadomjestiti smanjenje poreza i doprinosa na platu, ne treba ići u primjenu izmijenjenih fiskalnih zakona. Ti fiskalni zakoni trenutno su još u izradi, nisu prošli Vladu FBiH niti Ekonomsko socijalni savjet, međutim i bez njih Vlada FBiH može propisati minimalnu platu.

"Postoji formula koja kaže da se korekcija pravi svake godine i po toj formuli, ako se primjeni, biće neko simbolično povećanje, od nekih 30 maraka. Vlada može podići i minimalnu platu za veći iznos, ali bez fiskalnih zakona, smanjenja doprinosa i proširenja osnovice to bi bila katastrofa za ekonomiju. Mislim da niko nema hrabrosti da to uradi, i naša procjena je da bi od 50.000 do 60.000 ljudi ostalo bez posla u slučaju da se propiše minimalna plata od 1.000 KM bez smanjena doprinosa", rekao je Smailbegović.

U ovom trenutku oko 200.000 KM radnika u Federaciji BiH ispod je plate od 1.000 KM u neto iznosu, a u slučaju izmjena seta fiskalnih zakona, kako se najavljuje, uz smanjenje doprinosa i povećanje poreske osnovice na topli obrok, prevoz i regres, njih oko 120.000 osjetilo bi povećanje.

"Ako bi doprinosi bili smanjeni na 28 posto, kako se priča, u brutu, minimalna plata bi bila oko 1.400 KM. U svakom slučaju, oko 120.000 ljudi dobilo bi povećanje, i to nije malo, radi se o ozbiljnoj reformi sa više nepoznatih", istakli su u Udruženju poslodavaca FBiH dodajući da je realno da se fiskalni zakoni urade do proljeća, zatim da polovinom godine počne online fiskalizacija, a primjena novih fiskalnih zakona tek u januaru 2025. godine.

"Kada počne primjena novih fiskalnih zakona, onda bi se ukinula ova odluka od 400 KM neoporezivo", rekao je Smailbegović.

