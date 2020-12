Niža stopa PDV-a za spas pogođenih sektora na tankom ledu

SARAJEVO, BANJALUKA - Poslanici Predstavničkog doma parlamenta BiH na predstojećoj sjednici odlučivaće o inicijativi za smanjenje stope PDV-a u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju sa 17 na pet odsto, a ukoliko ova inicijativa dobije podršku, Savjet ministara BiH u roku od 30 dana moraće predložiti izmjene Zakona o PDV-u s tim da bi se ta eventualno niža stopa primjenjivala do 31. decembra 2022. godine.

Branislav Borenović, poslanik PDP-a, koji je zajedno sa stranačkom kolegicom Mirom Pekić i predložio ovu inicijativu, kaže da ne postoji nijedan razuman argument koji je protiv ove inicijative dok, sa druge strane, u SNSD-u ističu da se radi o klasičnom populizmu PDP-a, koji sebi kao opozicija može priuštiti tako nešto. Naglašavaju da se radi o čistoj kozmetičkoj mjeri, jer se smanjenjem PDV-a ne dobija se ništa s obzirom na to da su ugostiteljstvu, turizmu i putničkom saobraćaju već drastično smanjeni prihodi te da tim oblastima privrede treba pomoći direktnim subvencijama.

"Savjet ministara BiH nikada nije odgovorio da želi nešto uraditi da smanji teret ekonomske krize za djelatnosti koje su najviše pogođene. Ugostiteljstvo, turizam i putnički saobraćaj najviše su pogođeni pandemijom i krajnje je vrijeme da se nešto počne raditi. Inicijativa je legitimna, ima dobru podlogu i njenim usvajanjem bi se značajno pomoglo ovim granama privrede", rekao je Borenović za "Nezavisne".

I u Udruženju poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske (HoReCa) kažu da je u ovom trenutku smanjenje stope PDV-a i najbolja mjera za spas ove grane privrede, koja je na koljenima i kojoj je neophodna pomoć države kako bi opstala.

"To je konkretna mjera i u ovom trenutku sasvim sigurno najbolja. Zemlje regiona su to već ili uradile ili rade. U Srbiji razmatraju smanjenje stope sa 20 na 10 odsto, u Hrvatskoj su to već uradili i nema razloga da i kod nas do toga ne dođe", rekao je Dalibor Šajić, predsjednik HoReCa.

Šajić kaže za "Nezavisne" da smanjenjem stope PDV-a ne bi trebalo doći do smanjenja prihoda po toj osnovi s obzirom na to da sve veći broj ugostitelja zbog problema u poslovanju i manjka posla bježi u sivu zonu i ne prijavljuje svoje prihode upravo zbog u ovom trenutku visoke stope koja iznosi 17 odsto.

Ipak, kako sada stvari stoje, veliko je pitanje da li će inicijativa PDP-a dobiti podršku u Predstavničkom domu s obzirom na to da je SNSD već na određeni način najavio da je neće podržati. U slučaju da ova inicijativa ne prođe, kako nezvanično saznajemo, na prvom narednom zasijedanju Predstavničkog doma biće predložene direktne izmjene Zakona o PDV-u.

"PDP pokazuje da su im namjere upitne. Ako idemo logikom da smanjimo PDV, a znamo unaprijed da ti ljudi nemaju promet, postavlja se pitanje šta radimo. To je kozmetička promjena i mi smatramo da nije dobro ulaziti u raspakivanje sistema indirektnih poreza, a svrsishodnije je za te posebno ugrožene sektore na osnovu prikupljenih poreza ići sa direktnim podrškama", rekla je za "Nezavisne" Snježana Novaković Bursać, šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH, dodajući da smanjenje PDV-a ne bi imalo efekta, jer se praktično daje olakšica na nešto što ugostiteljstvo, turizam i putnički saobraćaj već nemaju, a to su prihodi.

Ona ističe da će se SNSD o inicijativi konačno opredijeliti kada dobije konkretne pokazatelje, koje u ovom trenutku nemaju, te da smatraju da je logičnije i bolje direktno podržavati te grane privrede.

"Te grane privrede treba podržati i to nije sporno, jer su najugroženije, ali na drugi način i direktno", rekla je Novaković Bursaćeva.

U samoj inicijativi za smanjenje stope PDV-a navedeno je da je u ugostiteljstvu, turizmu i putničkom saobraćaju došlo do značajnog smanjena prihoda zbog pandemije virusa korona te da je smanjenje stope PDV-a samo jedna od ekonomskih mjera kako bi se omogućio što brži oporavak.

"Oporavak ovih privrednih grana biće dugotrajan i spor, a pojedina relevantna predviđanja ukazuju na to da se oporavak ovih privrednih grana očekuje za najmanje dvije godine i stoga je predloženo da se diferencirana stopa PDV-a primjenjuje tokom narednih 30 mjeseci, odnosno do kraja 2022. godine", navodi se u inicijativi.

Udruženje hotelijera traži pomoć

Udruženje hotelijera i restoratera u BiH pisalo je Savjetu ministara BiH, entitetskim vladama i nadležnim ministarstvima, od kojih su zatražili da nadležne institucije preuzmu obavezu obezbjeđivanja minimalnih ličnih dohodaka sa doprinosima za sve zaposlene u ovom sektoru kao i poslodavce koji su u potrebi.

Takođe, zatražili su da nadležne institucije preuzmu "obavezu redukcije svih komunalnih usluga" te sagledaju mogućnost umanjenja cijena usluga električne energije, plina, vode te ukinu ili umanje naknade Asocijaciji kompozitora i muzičkih stvaralaca u BiH i ukinu sve parafiskalne namete koji direktno opterećuju poslovanje ugostiteljsko-turističke privrede.

U ovom udruženju kažu da više nisu u stanju da isplaćuju plate radnicima te da će biti prinuđeni da im uručuju otkaze ukoliko se hitno nešto ne preduzme.