Nižim porezima privlače investitore

DOBOJ - Umjesto jedne, za dobojske privrednike će sljedeće godine važiti dvije poreske stope za oporezivanje nepokretnosti.

Iznos od 0,10 procenata će plaćati firme koje se bave proizvodnjom, dok će za sva ostala preduzeća, kao i za vlasnike nekretnina, stanova i poslovnih prostora ta obaveza biti 0,20 procenata.

Poreska stopa u RS se kreće u rasponu od 0,05 do 0,50 procenata vrijednosti nekretnine, a lokalne zajednice odlučuju koliki će biti godišnji namet, pa su odbornici u Skupštini grada Doboj odlučili da u 2020. godini budu dvije stope za oporezivanje, te da se razdvoji proizvodnja od ostalih djelatnosti.

"Po mom mišljenju, trebalo bi dati još veće povlastice. Ako već mora ići neka stopa za proizvodne firme, da najmanji mogući procenat bude za nas u proizvodnji. Za svoj objekat dajem godišnje 20.000 KM, pa vi vidite, to su tri radna mjesta. Ja bih to preusmjerio u repromaterijal i zapošljavanje novih radnika, zaposlio bih još 10-15 radnika, ali da nam obaveze budu manje", rekao je Murvet Bajraktarević, odbornik SBiH i lokalni privrednik.

Sa realnim sektorom ne treba miješati ostale djelatnosti, smatra odbornik PDP-a Slobodan Vasiljević, kojem je za oko zapalo što će najmanji porez, osim proizvodnih, plaćati i firme koje nemaju velike hale i brojne radnike.

"Ta odluka kaže da te kriterije mogu da zadovolje i one poslovne firme koje se bave skladištenjem i raznim drugim vrstama poslova, pa je moj prijedlog bio da se decidno, egzaktno, jasno razdvoje one privredne grane koje se bave proizvodnjom, da se na njih odnosi stopa oporezivanja od 0,10 odsto, a za ostale da to bude ipak onako kao što je za sve vlasnike nekretnina, poslovnih prostora", istakao je Vasiljević.

Vedran Gligorić, odbornik SP-a, nema dilemu ko bi trebalo da plaća najveći porez na nekretnine.

"Maksimalan porez treba da bude za dobojske gazde koji imaju na hiljade kvadrata prostora za iznajmljivanje, zapošljavaju nula radnika, a sav prihod stavljaju u svoj džep. Ako je 0,50, onda 0,50, ako može više, onda više", kaže Gligorić.

U Gradskoj upravi Doboj se nadaju da će poreska stopa za 2020. zadržati privrednike u Doboju, te dovesti nove.

"Želimo da pokušamo da budemo najkonkurentniji u regionu, ne samo ovom poreskom stopom za nepokretnosti, već i svim taksama koje su u nadležnosti grada, da privučemo što veći broj ljudi da se opredjeljuju da ulažu u grad Doboj", izjavio je gradonačelnik Boris Jerinić.

Sanja Vulić, predsjednica dobojske Skupštine grada, poručuje da idu na varijantu da olakšaju svim privrednicima i svima koji bi ulagali u Doboj.

"Mislim da je pohvalno i da u odluci nema ništa sporno. E, sada, oni koji žele da rade, oni će pronaći način i da nas pohvale i da kažu da je to dobro i da ima smisla. Oni koji traže primjedbu, oni će uvijek da kritikuju", rekla je Vulićeva.