Njemačka smanjuje PDV za gas

Doplata za gas će Nijemcima donijeti znatno veće račune od 1. oktobra do marta 2024, a kancelar Olaf Šolc najavljuje da će porez na dodatu vrijednost (PDV) za gas u istom periodu biti smanjen sa 19 na sedam odsto.

Ipak, gas će uskoro biti mnogo, mnogo skuplji, piše DW i ocjenjuje da Nijemce čeka teška zima.

Razlog za to je jasan - Nijemci su veoma zavisni od snabdijevanja gasom iz Rusije, a Rusija je već svela isporuke na minimum zbog rata u Ukrajini, navodi se u tekstu. "Rast cijene energije je veliki teret za mnoge građane. Vlada je saglasna da potrošači gasa ne bi trebalo da budu dodatno opterećeni obaveznim PDV-om za gas", rekao je kancelar Šolc (SPD) u Berlinu.

Porez na dodatu vrijednost za gas će stoga biti smanjen sa 19 na sedam odsto i važiće do marta 2024, dok važi i doplata za gas. Njemačka vlada ima mogućnost da smanji važeći PDV na minimalnu stopu EU od 5 procenata, ali ipak nije htjela da ide tako daleko, dodaje DW.

Trejding Hab Evropa (THE) objavio je početkom ove sedmice da će građani Njemačke od 1. oktobra morati da plaćaju taksu od 2,419 centi po kilovat-satu gasa. Novac je namijenjen kompanijama koje zbog gubitka snabdijevanja gasom iz Rusije moraju da traže alternative - a to je komplikovano i skupo.

Uz to dolazi i doplata za kontrolnu energiju 0,57 centi po kliovat-satu i doplata za skladištenje gasa od 0,059 centi po kilovat-satu, saopštio je THE u četvrtak. To znači da je doplata na gas ukupno 3,048 centi po kilovat-satu.

Za prosječnu porodicu sa dvoje djece i stanom od oko 100 kvadrata, to rezultira dodatnim troškovima od oko 575 evra godišnje, i to samo za doplatu .Dodatni troškovi za stvarnu potrošnju još nisu utvrđeni, ali mogu biti izuzetno visoki i pogodiće ljude na proleće kada dobavljači gasa obračunaju stvarnu potrošnju, navodi DW.

Šolc je rekao da će smanjenjem PDV-a potrošači gasa sveukupno biti rasterećeni u mnogo većoj mjeri nego što su opterećeni državnom doplatom na gas.

Neke kompanije su najavile da će se odreći doplate za gas jer ostvaruju profit uprkos svemu, kao na primjer koncerni RWE i njemačka kćerka koncerna Šel. Ostalih 12 uvoznika gasa će rado prihvatiti doplatu.