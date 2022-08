Njemačka uskladištila 75% gasa dvije nedjelje prije roka

Njemačka skladišta gasa dostigla su nivo popunjenosti od 75 posto dvije nedjelje prije roka, saopštio je državni regulator energetske mreže.

Najveća evropska ekonomija nastoji da obezbijedi dovoljne zalihe gasa za zimu zbog smanjenih isporuka iz Rusije.

"Cilj prve faze je postignut. Skladišta gasa su popunjena 75,43 posto, naredni cilj je popunjenost od 85 procenata do 1. oktobra", napisao je Klaus Miler, predsjednik Federalne mrežne agencije na Twitteru, prenosi "Blumberg".

Njemačkim planom predviđeno je da skladišta moraju biti popunjena najmanje 75 posto do 1. septembra, da se zatim popunjenost poveća do 1. oktobra na 85 odsto, a do 1. novembra na 95 procenata.

Isporuke ruskog gasa gasovodom Sjeverni tok 1, koji ide ispod Baltičkog mora do Njemačke, smanjene su već nekoliko nedjelja na samo oko 20 odsto kapaciteta. Ruska kompanija Gasprom kao razlog za to navodi tehničke probleme, dok njemačka vlada smatra da je to izgovor.

Pri normalnim zimskim temperaturama i uz smanjene isporuke gasa, uskladišteni gas bi mogao da se potroši već u martu ili aprilu, izjavio je Sebastijan Bleške, generalni direktor njemačkog udruženja za skladištenje gasa Ines, prenijela je agencija dpa.

"Ako Rusija u potpunosti prekine isporuke gasa, uskladišteni gas će se potrošiti i ranije”, dodao je on.