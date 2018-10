Njemačke plate u domaćim firmama kojima su odobreni detašmani

BANJALUKA - Iako zaposleni u domaćim firmama, građevinski radnici iz BiH, a koji su na osnovu detašmana angažovani u Njemačkoj, mogu da zarade u prosjeku oko deset evra po satu, što je uz plaćen smještaj i prevoz do posla sasvim pristojna suma za naše uslove.

"Naši radnici zarađuju sedam evra po satu, a na kraju godine dobijaju još dva evra za svaki sat na osnovu povrata poreza. Firma snosi troškove smještaja, prevoza na posao, a oni snose troškove ishrane", kazao nam je Milan Mikić, direktor firme "Montaža Mikić" iz Gradiške, koja se bavi montažom raznih vrsta objekata i postrojenja i koja već nekoliko godina posluje u jednoj od najvećih ekonomija svijeta.

Međutim, kako kaže, dobijanjem detašmana (dozvole) počinju prave muke za privrednike iz BiH, a koje se uglavnom odnose na birokratiju.

"Na vize čekamo od tri do četiri mjeseca. Takođe, čekamo radne dozvole tri do četiri sedmice, a onda i izdavanje tih dozvola, gdje se gube dva do tri dana. Sve to utiče na poslovanje, a za naše partnerske firme je to dug proces čekanja. Neke firme su zbog toga i odustale od nekih poslova. Nadamo se da će komore s resornim ministarstvima iznaći rješenje koje bi nam olakšalo poslovanje", kaže Mikić.

Dragica Ristić, direktor Privredne komore Republike Srpske, kaže kako je Komora zajedno s ostalim institucijama upućivala brojne apele kako bi se ova problematika riješila. Nade polaže u skoro najavljeni dijalog s njemačkim vlastima.

Za to, smatra ona, postoji realan osnov, jer su domaće kompanije pokazale da mogu i da znaju da rade na zahtjevnom tržištu.

"Uprkos brojnim izazovima koji su pratili poslovanje naših privrednih društava, oni su se uspjeli oduprijeti, a u okviru detašmanske godine ostvarili su ukupan prihod od 32 miliona evra. Više od 80 odsto tih sredstava bude vraćeno u Republiku Srpsku. Oni su ujedno i prenosioci novih znanja i tehnologija na tržište Republike Srpske", kaže Ristićeva.

Kada je u pitanju naredna detašmanska godina, a koja traje od 1. oktobra tekuće do 30. oktobra naredne godine, za BiH je obezbijeđeno 2.000 dozvola mjesečno, od čega RS dobija trećinu.

Ta trećina dijeli se na 28 privrednih društava kojima su odobreni detašmani. Od tog broja 22 već imaju iskustvo na njemačkom tržištu, a šest će se prvi put na njemu oprobati.

Inače, zahtjevi privrednika za detašmane su mnogo veći od onoga što Njemačka dozvoljava.

Preduzeća su tražila 1.611 dozvola, što je skoro trostruko više nego što im je sada odobreno.

Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2018/2019. godin, objavljen je 7. avgusta ove godine.

Pod terminom detašman podrazumijeva se poseban vid poslovne saradnje između preduzeća sa teritorije jedne države koje na osnovu sklopljenog ugovora s preduzećem iz druge države izvodi radove u toj državi.