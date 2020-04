Njemački ministar: Moratorijum treba da prate dodatne mjere

BERLIN - Moratorijum na dugovanja radi pomoći siromašnijim zemljama da se izbore sa pandemijom virusa korona treba da prate dodatne mjere, rekao je danas njemački ministar finansija Olaf Šolc.

Ministri finansija i guverneri centralnih banka iz grupe G20 održali su juče virtuelni sastanak radi suočavanja sa globalnim izazovima koje donosi pandemija.

"Uvjeren sam da najsiromašnijim državama svijeta treba podrška i zato moratorijum na dugovanja mora biti zagarantovan. Za to je neophodna međunarodna saradnja. Veoma je važno da to ne čine države koje to obično rade i doprinos Kine bi bio bitan", naglasio je Šolc.

On je istakao da odluka G20 za suspenziju otplate dugovanja treba da prate dodatne mjere kako bi se pomoglo najsiromašnijim zemljama da se oporave od virusa korona.

Francuski ministar finansija Bruno Le Mer izjavio je juče da su se veliki međunarodni kreditori saglasili da će ove godine suspendovati otplatu dugovanja najsiromašnijih država kako bi im se pomoglo da se izbore sa krizom oko pandemije virusa korona.

On je istakao da 76 država, od kojih je 40 u podsaharskoj Africi, ispunjavaju uslove za suspenziju dugovanja od oko 20 milijardi dolara.