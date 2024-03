Njemački trgovački lanac stavlja ključ u bravu

​Nakon 38 godina, njemački trgovački lanac elektronikom Gravis, najpoznatiji kao Appleov partner, zatvara svoja vrata. Bez posla ostaje oko 400 zaposlenika.

"Nakon gotovo četiri decenije poslovanja kompanija za prodaju računara, Gravis, iz Berlina je pred gašenjem. Trgovac elektronikom zatvoriće sve svoje trgovine u Njemačkoj," potvrdio je potparol firme.

Nije poznato kada će se zatvoriti 37 poslovnica i online shop, ali sigurno je da će to biti do kraja godine. Kako je rekao potparol Gravisa, sve trgovine u Njemačkoj zatvoriće se do 31. decembra, piše "Fenix-Magazin".

Gravis posljednjih godina nije mogao pratiti brzi razvoj online trgovine i promjenjive potrebe potrošača. Firmu je prije nekoliko godina preuzela Freenetova podružnica Mobilcom-Debitel, ali niti to nije pomoglo Gravisu u poslovanju. Naprotiv, rezultat je pad prodaje u poslovnicama i sve niže marže, posebno u poslovanju s Appleovim proizvodima.

U konačnom pokušaju da vrati uspjeh poslovanju, Gravis je nedavno uložio velika sredstva u marketing i preuređenje identiteta svoje marke. Novi logotip i modernizovana online prisutnost trebali su privući kupce i podstaći bezgotovinsku prodaju. Uprkos tim naporima i raspravama o mogućim partnerstvima za spas poslovnog modela, uspjeh se na kraju nije materijalizovao.

Gravis nije prva firma koja nije uspjela izdržati sve veći pritisak online maloprodaje. Pandemija i ubrzani trend kupovine putem interneta samo su pogoršali probleme s kojima su se već borili fizički trgovci. Čak ni saradnja s Appleom kao službenim pružaocem premium usluga očito nije mogla spasiti Gravis od zatvaranja trgovina, prenosi "N1".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.