Njive, farme i fabrike donijele 2,6 milijardi KM

BANJALUKA, GRADIŠKA - Biljna proizvodnja u Srpskoj ove godine iznosiće oko 800 miliona KM, stočarska oko 826 miliona, a proizvodnja prehrambene industrije oko 960 miliona KM, što znači da je ukupan rezultat ovih sektora "težak" blizu 2,6 milijardi KM.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kažu da je ukupan rezultat poljoprivredne proizvodnje, u ovoj godini odličan imajući u vidu u kakvim okolnostima se proizvodnja odvijala.

"Zahvaljujući dobrim agroekološkim uslovima, imali smo rekordne prinose i pšenice i kukuruza, kao najvažnijih ratarskih kultura, što je uticalo na ukupnu vrijednost proizvodnje. Prinosi su bili iznad prosjeka i u povrtarstvu, dok smo u pojedinim voćarskim regionima imali štetu uzrokovanu vremenskim nepogodama, prvenstveno gradom", kažu za "Nezavisne novine" iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Kako dodaju, rezultati su ipak nešto ispod procjene koja je data početkom godine, a razlog tome je pad cijena stočarskih i nekih biljnih proizvoda uzrokovan padom tražnje, odnosno, padom potrošnje na tržištu, jer je činjenica da veliki dio sektora ugostiteljstva i turizma radi minimalnim kapacitetom.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, smatra da je evropsko tržište poljoprivrednih proizvoda, a naročito BiH, iz temelja poljuljano te da ne vjeruje da se može doći do objektivnih rezultata vrijednosti, uzevši u obzir da se iz dana u dan cijene mijenjaju i da su pojedini proizvodi obezvrijeđeni.

"Potrošnja je smanjena u uslovima pandemije virusa korona, ali je, isto tako, uvoz neznatno smanjen, tako da vjerovatno najveći udio u vrijednosti ima prehrambeni sektor kada govorimo o rastu", kaže Marinković za "Nezavisne".

Takođe, kako navodi Marinković, u ovoj godini je došlo do blagog porasta cijena ratarskih kultura, žitarica, soje i uljarica te da je zadovoljavajući prinos ovih kultura, kao i da je udio u ukupnoj vrijednosti poljoprivrednih proizvoda malo veći kada govorimo o žitaricama u odnosu na prošlu godinu.

"Ne možemo reći da je došlo do nekog enormnog povećanja, ali sa druge strane, možda ne treba zanemariti činjenicu da smo proljetos, usljed poziva Ministarstva, imali povećane površine zasijane povrćem. Mnogo više je zasijano, s nadom da ćemo to lakše prodati, međutim, ništa nije učinjeno u vezi s pitanjem spoljnotrgovinske politike, pa su nam ti proizvodi ostali i napravili viškove", kaže Marinković.

Marinković dodaje da je zasijano od 10 do 15 odsto više površina pšenicom, kao i da je planirano da se zasije više površina uljaricama, s obzirom na to da su to rentabilnije kulture, ali i da je mogućnost njihovog plasmana prilično izvjesna.

Inače, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2019. godini u Srpskoj je ostvarena poljoprivredna proizvodnja od oko 1,8 milijardi maraka.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku, koji se odnose na prošlu godinu, pokazuju da je u 2019. zabilježen mršav rast u odnosu na godinu ranije, i to za svega 0,1 odsto. U publikaciji "Ovo je Republika Srpska", koju je objavio Republički zavod za statistiku, navodi se da je tokom 2019. godine ukupna vrijednost ostvarene proizvodnje mlijeka iznosila oko 189 miliona KM, što čini 11 odsto ukupnog poljoprivrednog bruto proizvoda.