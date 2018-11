Nova pravila iz "Ryanaira": Ručni prtljag se naplaćuje

LONDON - Putnici koji koriste usluge niskotarifnog avio-prevoznika "Ryanair" od sada će morati da plaćaju za unošenje u kabinu ručnog prtljaga većeg od "male lične torbe".

Do sada su putnici mogli da unesu u kabinu besplatno prtljag težine do 10 kilograma, ali to, prema pravilima koja danas stupaju na snagu, više neće biti moguće.

Novi pravilnik određuje da osoba koja želi da unese bilo šta veće od "male lične torbe" mora dodatno da plati ukoliko ne koristi uslugu prioritetnog bordinga.

Prioritetni bording košta šest evra. Putnici koji ne koriste ovu uslugu moraće da plate 10 evra za dodatni komad kabinskog prtljaga, prenio je AP.

Nova pravila kritikovana su na društvenim mrežama, a neki putnici kažu da više nikada neće letjeti kompanijom "Ryanair".

Kompanija je imala tešku godinu, obilježenu štrajkovima širom Evrope. Prošlog mjeseca, prevoznik je prijavio rekordan pad profita za sedam odsto u prvoj polovini finansijske godine.