Novalić radnicima Željezare Zenica: Suzdržite se od radikalnih poteza

ZENICA - Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić rekao je kako želi da se novo preduzeće u okviru stečaja Željezare Zenica otvori što prije, ali je zamolio za strpljenje, te je zamolio radnike da se suzdrže od radikalnih poteza.

Molba premijera FBiH je prvenstveno bila upućena radnicima bivšeg ekonomskog giganta koji u trenutku konferencije za medije štrajkuju glađu.

"Unutar stečajnog postupka osnovat će se nova firma koja će zaposliti 120 ljudi i pomoći ćemo stečajnom upravniku da to uradi što prije. Treba nam vremena i zato bih zamolio radnike da se suzdrže od radikalnih poteza. U stečajnom postupku je moguće formirati novo preduzeće kao što je otvoren TTU pa je i ovdje moguće prije nego li bude prodato novom vlasniku", kazao je Novalić u kratkom obraćanju medijima.

On je kazao kako će predložiti da Vlada FBiH zatraži od finansijske policije da što prije uđe u Željezaru i ispita poslovanje Uprave i Nadzornog odbora.

"Vlada je uradila sve što je bilo u njenoj mogućnosti. Održali smo 28 sastanaka i to je više sastanaka nego što je Vlada održala sa sve 22 problematične firme koje sada sve do jedne rade na tržištu. Mi smo do sada izdvojili 350.000 KM u decembru i poslali im dvije plate. To je bila granica naših mogućnosti jer se moramo kretati u okviru budžeta. Dogovorili smo formiranje novog preduzeća i rekli smo da ćemo učiniti napore da obezbjedimo tržište za to novo preduzeće pa razgovaramo sa ArcellorMittalom i Rudinikom uglja Zenica kako bismo našli tržište za tih 120 ljudi. Mislim da bi i Grad Zenica imali prostora da hrane svoje administracije u toj firmi. Pozivam Fuada Kasimovića da se suzdrži od ishitrenih izjava i da ovu situaciju ne koristi za predizbornu kampanju. On se treba uključiti u osiguravanje tržišta pa da bi ova firma zaposlila i više od 120 građana. Neka javnim preduzećima u Zenici sugeriše da svoje uposlenike hrane u ovoj firmi i pozivam premijera Galijaševića da učini iste poteze", kazao je Novalić.

On je podsjetio da sada ide stečajni postupak i da se Vlada ne smije miješati u pravosuđe. Nada se da će biti uvezan i radni staž, a naglasio je kako Vlada stoji na raspolaganju ako bude falilo sredstava, ali u skladu sa zakonom i svojim mogućnostima.

Podsjećamo, više od 300 radnika Željezare Zenica u ponedjeljak je stupilo u štrajk glađu s ciljem da njihov vlasnik Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ispuni obećanja koja su im data otvorenjem stečajnog postupka. U noći s ponedjeljka na utorak, u hladnim prostorijama direkcije Željezare Zenica prenoćilo je 50-ak radnika.

Predsjednik Sindikata radnika Željezare Zenica Avdija Halilović je izjavio da su do sada 27 puta sjedili s ministrom i predstavnicima Vlade FBiH s ciljem rješavanja problema, ali da nikakvih pomaka od razgovora nije bilo.

Radnici Željezare Zenica od svog osnivača traže isplatu 13 plata i uvezivanje radnog staža ili vraćanje radnika na poslove ishrane i građevinske operative, a za višak radnika uplatu otpremnina kako bi se prijavili na Biro za zapošljavanje.

