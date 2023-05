Nove tehnologije se ne koriste dovoljno u ekonomiji BiH

SARAJEVO - Razvoj digitalne ekonomije u BiH ograničen je kontinuirano niskim nivoom usvajanja tehnologije i digitalizacije u javnom i privatnom sektoru, kao i visokom stopom emigracije, rečeno je u Sarajevu na predstavljanju rezultata USAID-ove Analize digitalnog ekosistema BiH.

"Uprkos značajnom rastu industrije informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), u domaćoj ekonomiji ne koriste se dovoljno nove tehnologije i inovacije za povećanje konkurentnosti poslovnih subjekata", ističe se u analizi i dodaje da škole i programi kompanija za obuku radnika ne proizvode dovoljno kvalifikovanih IT radnika da bi zadovoljili stalni porast potražnje.

USAID-ova analiza je pokazala da je pandemija virusa korona dodatno ukazala na potrebu za ubrzanom digitalnom transformacijom u svim industrijama, a opravdano se smatra da je digitalizacija poslovanja pokretač promjena ponašanja poslovnih subjekata i potrošača, kao i da pruža nove mogućnosti za rast.

"BiH je neto izvoznik talentovanog kadra, prevashodno zbog liderstva privatnih IT kompanija i nekih visokoškolskih ustanova u obrazovanju radne snage, što IT kompanijama omogućava u BiH da nađu svoje mjesto na međunarodnim tržištima IT usluga", istaknuto je na konferenciji o digitalizaciji i inovacijama u BiH, na kojoj je predstavljena ova analiza. U analizi je ukazano da prepreke široj primjeni digitalnih finansijskih usluga u BiH uključuju njenu složenu topografiju, rasprostranjenost tradicionalnih društvenih i finansijskih struktura koje zavise od mreža zasnovanih na zajednicama i gotovini, nisko povjerenje u digitalne platforme, nizak nivo digitalne pismenosti i nizak nivo finansijske inkluzije.

Vršilac dužnosti direktora Misije USAID u BiH Robert Lopez rekao je da digitalizacija ima potencijal da donese značajno bolji život u zemlji, te dodao da u današnjem svijetu brzih promjena, tehnologija ima moć da mijenja industrije, društva i ekonomije. Prema njegovim riječima, USAID-ov izvještaj o digitalnom ekosistemu u BiH opisuje način korištenja digitalnih sistema, ali i način njihovog mogućeg jačanja kako bi unaprijedili upravljanje, privredu i društvenu inkluziju.

Šef Odsjeka za informaciono društvo Ministarstva komunikacija i transporta BiH Irida Varatanović rekla je da je ovo ministarstvo pokrenulo različite inicijative za donošenje zakonskih i strateških akata u vezi sa komunikacijom i informacionim društvom.

"Analiza digitalnog ekosistema BiH sprovedena je u periodu od decembra 2021. do juna 2022. godine i prikazuje jedinstvene prilike za razvoj, kao i potencijalne rizike u digitalnom sistemu BiH", saopšteno je iz USAID-a.

Osim toga, analiza je obuhvatila širok spektar tema u okviru tri stuba digitalizacije, stanje digitalne infrastrukture, prava i upravljanje digitalnim društvom, te digitalnu ekonomiju, a na događaju će biti predstavljeni i najvažniji zaključci iz svakog analiziranog elementa.