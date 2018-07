Novi komšija stigao u Borik, otvorena 24. mojMarket trgovina

BANJALUKA - U naselje Borik stigao je novi komšija. Danas je u 8 časova otvorena nova mojMarket trgovina na adresi Novice Cerovića 5, u kojoj je zaposlenje pronašlo 12 radnika.

Na dan otvaranja, uz posebno pripremljenu akcijsku ponudu koja će trajati do 8. jula, sve komšije dočekao je i niz drugih pogodnosti i poklona. Svaki 50. kupac danas će obaviti besplatnu kupovinu, a prvih 200 kupaca na poklon je dobilo mojMarket cekere. Za svaku kupovinu preko 20 KM, kupcima će biti uručeni mojMarket poklon paketi. Najmlađe komšije imaće priliku da od 17 do 19 časova uživaju u animatorskom programu.

U novoj trgovini, kupci imaju priliku da podnesu zahtjev za karticu kluba lojalnosti, Klub osmijeha, a oni koji su članovi kluba i u toku sakupljanja svojih bodova, iste će moći iskoristiti za dodatnu uštedu do 31. jula, kada završava tekući bonitetni period.

Radno vrijeme mojMarket trgovine u ulici Novice Cerovića od ponedjeljka do subote je od 7 do 22 časa te nedjeljom od 7 do 16 časova.