Novi prevoznik stiže u Tuzlu, letovi za Njemačku već zakazani (FOTO)

TUZLA - Nakon što je kompanija Wizz Air ugasila bazu i obustavila većinu letova iz Tuzle, te nakon što je propao plan da se gubitak nadomjesti dogovorom s turističkim agencijama, javila se nova nada.

Naime, regionalni prevoznik Air Montenegro trebao bi krenuti s letovima iz Tuzle ka Evropi, saznaje BiznisInfo.ba.

Već ranije je objavljeno da ova kompanija razgovara s upravom tuzlanskog aerodroma, ali nije bilo zvanične informacije da je dogovor o pokretanju letova postignut.

No, zanimljivo je da je na aerodromu u Kelnu već zakazan let između ovog njemačkog grada i Tuzle, i to avionom Air Montenegra. Letovi se mogu pronaći u rasporedu već od 1. novembra.

Podsjetimo, ranije danas je objavljeno da kompanija Trade Air više ne pregovara sa Aerodromom Tuzla za letove iz ovog grada. Naime, jedan od planova Aerodroma Tuzla je bio da turističke agencije preuzmu prodaju i rizik letova. No, turističke agencije su odlučile da im je to prevelik rizik.

Prema trenutnom broju linija i frekvencija Aerodrom Tuzla će imati oko 150.000-170.000 putnika godišnje, što je bitno manje nego je imao prošlih godina.

Teško je vjerovati da Air Montenegro, crnogorski nacionalni prevoznik, može u potpunosti nadomjestiti letove giganta kakav je Wizz Air.

No, bilo koja nova linija ka Evropi u ovom trenutku bi značila mnogo ne samo za Aerodrom u Tuzli, već i za cijelu BiH.