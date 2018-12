Novi propisi donose bolje sutra za kamiondžije

BANJALUKA, LJUBLJANA - Posao vozača kamiona izuzetno je težak i krajnje je vrijeme da EU konačno usvoji pravila po kojima bi nam koliko-toliko ublažili napore s kojima se svakodnevno susrećemo za volanom i mimo njega, ističe Slaven Nikolić (28) iz Teslića, zaposlen u jednoj slovenačkoj špediterskoj firmi.

Ministri saobraćaja EU izglasali su propise koji predviđaju više odmora i bolje uslove rada za vozače kamiona, pa bi, na primjer, trebalo da bude zabranjeno da oni svoju "veliku" pauzu preko vikenda provode u vozilu, već, ako se zateknu na putu, onda im treba platiti prenoćište u hotelu.

To se ne odnosi na poneko noćenje u odmaralištu, ali smisao pravila i jeste da se vozači najkasnije nakon četiri sedmice puta po Evropi moraju vratiti u zavičaj na odmor, što je radnicima iz ove branše ulilo tračak nade.

"Daj bože da to bude usvojeno. Bilo bi to i više nego dobro za ljude koji se bave ovim teškim i odgovornim poslom. Mi vozimo i do 10 sati dnevno, a imamo i do 15 sati cjelokupnog rada po danu, što nije nimalo lako. Smatram da je krajnje vrijeme da nam se omogući rad dostojan čovjeka", ističe Nikolić za "Nezavisne".

Hoće li on i njegove kolege konačno dočekati da im želje budu ispunjene biće poznato u narednom periodu. O ovim novim propisima treba još postići dogovor s Evropskim parlamentom.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS, koji ima špeditersku firmu i u Sloveniji, takođe pozdravlja nove olakšice koje su na pomolu u EU.

"Nekad se govorilo da je rudarski posao hljeb sa sedam kora, a sada se to slobodno može reći i za ovo zanimanje. Riječ je o strašno teškom, napornom i stresnom poslu. Siguran sam da će zaživjeti propisi koji donose više odmora i bolje uslove rada za vozače kamiona", kaže Grbić za "Nezavisne".

Dodatna pravila odnose se i na takozvanu kabotažu (kada neka kompanija čitavu uslugu prevoza obavlja u nekoj drugoj zemlji), a po novim planovima će vozači u tom slučaju morati da dobiju pet dana slobodno između dvije vožnje kako bi stigli da se vrate kući, te se odmore nekoliko dana prije nego što opet krenu na posao.

Pregovori ove sedmice među ministrima saobraćaja Evropske unije su potrajali punih 14 sati i konačan prijedlog promjena je prihvaćen tijesnom većinom tek u noći između utorka i srijede.

Nije sve išlo glatko jer istočne zemlje EU optužuju stare članice da strožim propisima žele da zaštite svoje tržište usluga prevoza i spriječe da strane firme dobiju posao.

S druge strane, ministri zapadnih zemalja EU prigovaraju "novajlijama" da njihove firme nude usluge prevoza daleko ispod svake realne cijene, tako da u toj konkurenciji na primjer njemački špediteri nemaju šta da traže.

Niske cijene špedicije u nekim evropskim državama lome se upravo preko leđa vozača. Oni danima sjede za volanom, stoje u kilometarskim kolonama, te zaobilaze gradilišta i u trci sa vremenom strahuju od policijskih kontrola.