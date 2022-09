“Novi put svile” šansa i za “Željeznice Republike Srpske”

BANjALUKA - Tuzla će postati prvi grad u BiH koji će imati direktnu željezničku konekciju na “Novom putu svile”, što je svojevrsna šansa i za “Željeznice RS” kojima uključivanje u velike projekte otvara put za dodatne prihode.

Naime, kineska kompanija “Kosko šiping”, koja već nekoliko godina posluje u BiH, najavila je da otvara brzi servis “Land Sea Express” u Tuzli koji obuhvata redovan pomorski transport robe do ulazne Luke Rijeka i intermodalnu konekciju putem željezničkog saobraćaja do finalne destinacije, odnosno Tuzle.

Direktorica predstavništva “Kosko šipinga” za BiH Meliha Mujezinović kaže da je ova istorijska intermodalna konekcija pionirski poduhvat, te da je realizacija projekta dobila podršku “Željeznica Republike Srpske” i “Željeznica FBiH”.

Vršilac dužnosti generalnog direktora “Željeznica RS” Željko Radić rekao je za “Glas Srpske” da bi ŽRS mogao “uploviti” u “Novi put svile” kroz četiri pravca.

"Mogli bismo da ostvarimo vezu Beograd - Zvornik - Bosanska Poljana - Tuzla i to je veza paralelni koridor devet. Druga varijanta je da se preko Tuzle, do Bosanske Poljane ide do Brčkog i to je veza koridor deset, te bi se onda povezivanjem luke na Jadranskom moru, u Rijeci ili Zadru, ostvarila veza za drugi alternativni pravac", rekao je Radić.

Dodao je da bi treći alternativni pravac bio Tuzla - Doboj - Banjaluka - Prijedor - Novi Grad i ponovo do jadranskih luka, dok bi četvrti pravac bio od Tuzle do Doboja, prema Sarajevu i Luci Ploče.

Intermodalni transport, objašnjava, podrazumijeva dobru koordinaciju sa prevozom kontejnera na brodovima i njihovim vezama sa željezničkim čvorištima, odnosno terminalima.

"Mi smo uslužna djelatnost i naš osnovni cilj je da pružimo kvalitetnu uslugu. Razvoj intermodalnog transporta i kontejnerskih terminala omogućiće razvoj željezničkog sektora. Svaki novi vid prevoza je značajan za “Željeznice”, jer će omogućiti povećanje prihoda", kazao je Radić.

Naveo je da iskustva razvijenih zemljama u svijetu pokazuju da intermodalni transport ima ogroman potencijal.

"Mi ćemo nastojati da ga iskoristimo. Ako želimo da imamo prevoz značajnih količina u relativno kratkom periodu, mislim da, objektivno, drumski transport ne može da bude konkurencija željezničkom", rekao je Radić.

Podrška

Željko Radić je rekao da je željeznički sektor u Srpskoj i FBiH do sada uglavnom prevozio terete poput rude i uglja.

"“Željeznice RS” će za sve vidove prevoza nastojati da svojom infrastrukturom i vučnim kapacitetima daju podršku svim komitentima", rekao je Radić.