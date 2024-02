Novi udarac za Tuzlu: Ništa od letova za Istanbul

Konačno se zna šta je sa letovima Lumiwingsa za Tuzlu. Kompanija opako reže broj letova u martu.

Naime, Lumiwings neće operirati Istanbul, koji je najavljen sa tri sedmična leta. Isto tako kompanija nakon 4. marta ukida Stockholm.

Sve ostale linije se smanjuju na tek jedan sedmični let, i to:

Esbjerg do 28.2. leti dva leta, a nakon toga leti samo nedjeljom

Halmstad do 4.3. leti dva leta, nakon toga samo petkom

Maastricht do 5.3. leti dva leta, nakon toga samo četvrtkom

Saarbrucken do 28.2. leti dva leta, nakon toga samo subotom

To znači da je umjesto 13 planiranih sedmičnih letova Lumiwings spao na tek simbolična četiri sedmična leta.

Očito je kompanija potrošila sav novac i sada tek simbolično leti da dočeka novu subvenciju, piše Zamaaero.

Letova od 31. marta još nema iako ljetna sezona počinje za malo više od mjesec dana. Tako će u martu Tuzla imati samo 13 sedmičnih letova Lumiwingsa i Wizz Aira.

I ovdje se moramo zapitati o kakvoj se kompaniji radi. Ok, jasno je da neće letjeti ako nema novaca. To je potpuno razumljivo. Ali ako je to tako zašto još prije mjeseca dana nisu obznanili ova smanjenja, pa da se karte kontinuirano i dalje prodaju, piše ovaj avioportal.

Ovako se karte nisu prodavale do jučer, što znači da potencijalni putnici nisu karte mogli kupiti nego tek 13 dana prije puta. Čemu to? I onda se čude zašto nema putnika i zašto je load faktor tragičan.

Isto tako obznanili su letove za Istanbul, a bilo je jasno da ga neće letjeti radi manje novaca. Zašto? Mogli su to prešutjeti i sa linijom krenuti od ljetnog reda letenja ako će novaca biti. Krajnje neprofesionalno, zaključuje se u tekstu.

