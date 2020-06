"Novom uredbom biće obuhvaćeno 35.000 radnika"

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković naglasio je da će uredbom o dodjeli sredstava radi saniranja posljedica pandemije virusa korona koju je usvojila Vlada biti obuhvaćeno oko 6.000 privrednih subjekata i oko 35.000 radnika koji su pretrpjeli štetu.

Višković je istakao da će novac biti isplaćen privrednom subjektu, a ne na račun radnika.

"Jedna kategorija onih kojima pomažemo su privredni subjekti koji su mjerama Republičkog štaba za vanredne situacije onemogućeni da rade, a druga privredni subjekti kojima nije bio zabranjen rad našim mjerama, ali su pretrpjeli indirektnu štetu zbog nemogućnosti da dobiju sirovine ili plasiraju svoje proizvode u inostranstvo. Uredbom koju smo danas usvojili želimo da pomognemo i onima iz druge kategorije", pojasnio je Višković.

On je dodao da će za 41.000 radnika u privrednim subjektima kojima je bio zabranjen rad za april biti isplaćene minimalne plate plus porezi i doprinosi.

"Svi koji su uredno podnijeli zahtjeve već su mogli ostvariti svoja prava. Pozivam krupne privrednike, zanatlije, ugostitelje, trgovce i ostale da do 10. juna podnesu zahtjeve kako bismo to mogli isplatiti. Mi za to imamo rezervisan novac, iako iz opozicije šalju ružne poruke da Vlada nema novca za to. Nema zahtjeva koji su ispravni, a da nisu realizovani", naveo je Višković.

On je rekao za RTRS da su smanjene privredne aktivnosti i uplate u budžet, ali da Vlada uspijeva da izvrši sve obaveze i pomogne privredi.

"Nama ne plaćaju, mi dajemo, a onda nas kritikuju zašto se zadužujemo. Ako bismo donijeli odluku da se nećemo zaduživati, onda bismo platili visoku cijenu. Mi to ne želimo. Najveći protivnik zaduživanja bio je Međunarodni monetarni fond /MMF/, a kada se pojavila pandemija onda su vladama u cijelom svijetu rekli da su one jedine koje mogu spasiti privredu i da ne idu sa smanjenjem plata i ne gledaju na limit zaduženja, nego da upumpaju što više novca u privredu, pokrenu što više investicija, te da kroz razna davanja bude podignuta javna potrošnja kako bi se bruto domaći proizvod što prije vratio bar na period prije epidemije virusa korona", naglasio je Višković.

On je ocijenio da bi Srpska u 2020. godini, u slučaju da je nije pogodila epidemija virusa korona, imala najbolje finansijsko stanje od kada postoji.

"U ovu godinu smo unijeli suficit od 70 miliona KM iz prošle godine. Imali smo konsolidovan suficit iz prethodnog perioda i da taj novac nismo imali u vrijeme početka epidemije ne znam kako bismo prošli", rekao je Višković.

On je dodao da je u rebalansu budžeta predviđen pad prihoda u iznosu od oko 250 miliona KM.

"Do danas smo realnom sektoru i zdravstvu dali 250 miliona KM koje smo obezbijedili iz suficita i emisijom obveznica, a to ćemo pokriti sredstvima koje smo juče dobili od MMF-a", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, to nije kraj davanjima s obzirom na to da će nekim privrednim subjektima biti potrebno pomoći i ubuduće jer neki tek u maju i junu ulaze u probleme.

"Trudimo se da sačuvamo svako radno mjesto, a tako će biti i u narednom periodu. Na današnji dan imamo 5.200 radnika koji su ostali bez posla, a od toga ih je 2.500 sa ugovorom na određeno vrijeme. U istom periodu je bilo i 3.600 novozaposlenih radnika", rekao je Višković.

Govoreći o nabavci pokretne bolnice od preduzeća "Balkan global", Višković je naveo da je odluka donesena u vrijeme najveće krize usljed epidemije virusa korona, kada je sve bilo neizvjesno i kada se moralo reagovati brzo.

"Šta da se desilo da je neko od naših građana došao u bolnicu i da je vraćen jer nema kreveta, respiratora, zaštitne ili druge medicinske opreme i da su nam se desile slike iz Italije i Španije", upitao je Višković.

On smatra da su oni koji kritikuju nabavku pokretne bolnice razočarani što se taj scenario nije dogodio Republici Srpskoj, te da sada pokušavaju proizvesti aferu.