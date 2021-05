O energetskoj tranziciji na SET-u: Kalderini projekti za obnovljivu energiju

Kako ubrzati tranziciju energetskog sektora na čistu energiju i kakva nas energetska budućnost čeka, pitanja su na koja elektroenergetski sektor zapadnog Balkana mora imati spreman odgovor.

Prelazak na obnovljive izvore energije veliki je izazov i za kompanije u Republici Srpskoj i BiH, ali u onima sa dugim stažom vjeruju da će im bogato iskustvo biti od pomoći. U kompaniji Kaldera koja posluje u sastavu Infinity International Group, kažu da je fokus njihovog budućeg rada invenstiranje u sektor energetike sa posebnom pažnjom na pametno upravljanje, "pametnu" mrežu i obnovljive izvore energije. O tome će, između ostalog, govoriti i na Samitu energetike koji sutra počinje u Trebinju, a okupiće predstavnike energetskog sektora, inovatore i regionalne naučnike.

"Mi nudimo projektovanje i savjetodavne usluge za projektovanje elektrana iz obnovljivih izvora energije, kao i za integraciju tih elektrana u elektroenergetski sistem. Sve što smo dosad uradili omogućuje nam da osiguramo optimalnu integraciju ovih postrojenja u mrežu", kaže direktor Kaldere Savo Minić, ujedno i jedan od panelista Samita.

Minić naglašava da su Evropa i Energetska zajednica već zauzele stav da se što više pribjegava alternativnim izvorima proizvodnje električne energije koji moraju imati novi način proizvodnje, upravljanja ili čuvanja te energije.

U tom smisu, što prije treba prezentovati kakva će biti energetska stabilnost kada ne bude konvencionalnih načina proizvodnje električne energije.

"Potrošnja energije do 2035. godine trebalo bi da bude za trećinu veća od današnje. Istovremeno, napuštanje primjene fosilnih goriva i nuklearne energije u najrazvijenijim evropskim zemljama i povećanje učešća obnovljivih izvora sve više dovodi do neravnoteže u proizvodnji i potrošnji električne energije i zato su efikasna rješenja neophodna već danas", naglašava Minić.

Nula emisije ugljendioksida, zadatak je koji u čitavoj Evropi mora biti završen do 2050. godine i zato je dekarbonizacija energetskog sektora suština svega, kaže Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i predsjednik programskog odbora Samita u Trebinju.

"Mi radimo na izradi integrisanog energetskog i klimatskog plana za period 2021-2030. To je prvi put da se radi o ovakvom planu u kojem je potrebno pomiriti energetsku i klimatsku politiku, što nije jednostavno. U svrhu toga, razvijeni su energetski modeli koji su komplementarni sa klimatskim politikama i taj plan obuhvata desetogodišnji period koji će dati pravac razvoja energetskog sektora sektora BIH. Prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije nepovratan je proces, a to znači da do 2050. moramo zatvoriti sve termoelektrane i rudnike i to neće biti nimalo lako", priznaje Softić.

Istovremeno naglašava da domaće kompanije poput Kaldere imaju odlične preduslove za razvoj i ulaganja u energetskom sektoru.

"Najvažniji je pametan pristup tehnologijama i razvoju tehnologija. Pametna mjerila, brojila i slično, sve su to alati koji će nam trebati u procesu digitalizacije energetskog sektora, tako da će ove kompanije u budućnosti biti u centru pažnje", smatra Softić.

Svakako se pokazalo da je i u energetici neizbježno prilagoditi tehnologije digitalnom razvoju i koristiti onlajn alate i softversku podršku, smatraju u Infinity International Group, jednom od sponzora Samita, i naglašavaju da će sinergijom kompanija u sastavu grupacije i sektor energetike dobiti novu snagu.

"Samit energetike vodeći je regionalni događaj koji ubrzava regionalni prelaz i tranziciju energetskog sektora i zadovoljstvo nam je što je Infinity International Group zlatni sponzor tako važnog skupa. Imajući u vidu da je naša grupacija regionalni lider u oblastima informacionih tehnologija, elektroenergetike, digitalizacije i elektromobilnosti, naši stručnjaci daće značajan doprinos u traženju najboljih rješenja za modernizaciju energetskog sektora i njegovo funkcionisanje u budućnosti", kaže Bojan Vujić, predsjednik Uprave IIG.

Vujić naglašava da je opredjeljenost ka izvrsnom i inovativnom poslovanju, uz preko 3.000 značajnih projekata iz brojnih oblasti, garancija kvaliteta koji grupacija pruža.