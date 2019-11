Obavljen neprekidni let od Londona do Sidneja

SIDNEJ - Najveći australijski avioprevoznik "Qantas" uspješno je obavio neprekidni probni let od Londona do Sidneja, manje od mjesec dana nakon rekordnog leta od Njujorka do Sidneja.

Probni let između Londona i Sidneja bio je dugačak 17.750 kilometara i trajao je 19 časova i 19 minuta, saopštio je "Qantas" na Twitteru.

U avionu "boing 787-9 drimlajner" nalazile su se 52 osobe, uključujući šest članova posade.

Avion je poletio juče ujutru sa aerodroma "Hitrou" u Londonu i sletio danas u popodnevnim satima po australijskom vremenu na aerodrom "Kingsford Smit" u Sidneju, prenijela je agencija DPA.

Ovo je drugi ultradugi istraživački let koji je obavio "Qantas" u okviru naučne studije o smanjenju efekata zamora putnika i poboljšanja budnosti i zadovoljstva posade.

"Qantas" je za ovaj probni let natočio maksimalnu količinu goriva koju ovaj tip aviona može da primi i ograničio teret u smislu broja putnika i količine prtljaga. Nije bilo dodatnog tereta, kako bi avion mogao da leti neprekidno.