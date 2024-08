Objavljeno kada se otvara najveći most u BiH

Federalni premijer Nermin Nikšić rekao je da će Federacija Bosne i Hercegovine početkom septembra dobiti novih 11,1 kilometara autoputa.

Naime, tada će, prema njegovim tvrdnjama, biti otvorena dionica Počitelj – Zvirovići uključujući i sam most Počitelj.

“Most je megagrađevina na koridoru 5C čija je dužina jedan kilometar i visina 100 m, a koji je prije 10 dana prošao test probnog opterećenja. Naravno da su time otklonjene sve tehničke prepreke, ali se dionica neće pustiti u promet dok se za nju ne dobije upotrebna dozvola”, naveo je Nikšić.

BiznisInfo.ba podsjeća da je prvi rok za kraj radova na ovoj dionici bio još mart 2022. godine. Nakon toga je rok nekoliko puta pomjeran. Potom su se na mostu pojavile i pukotine, čije je saniranje trajalo dugo vremena.

Proljetos je rečeno da su konačno otklonjene sve prepreke i da će most biti otvoren do početka ljetne sezone. Potom je rok pomjeren na “u toku ljetne sezone”, da bi sada postalo jasno da se to neće desiti prije septembra.

Inače, izvođači radova su azerbejdžanska firma Azvirt Limited Liability Company, te kineske kompanije Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group. Kao podizvođač angažovana je kompanija Hering iz Širokog Brijega.

Ugovor o izgradnji potpisan je 20. juna 2019. godine a vrijednost ugovora iznosi oko 56 miliona evra.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.