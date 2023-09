Obućarima smanjen posao i do 50 odsto, radnicima prijete otkazi

BANJALUKA, DERVENTA - Zbog otkazivanja, ali i manjeg broja sklopljenih ugovora s inostranim partnerima, obućarima u Srpskoj je obim posla opao i do 50 odsto u odnosu na raniji period, saglasni su predstavnici ove industrije te ističu da strahuju da će u nekom narednom periodu doći do otpuštanja radnika.

Radovan Pazurević, vlasnik kompanije "Sanino" iz Dervente, koji je ujedno predsjednik Područne privredne komore Doboj, kazao je za "Nezavisne novine" da što se tiče ove firme situacija je nezavidna jer je došlo do otkazivanja ranije sklopljenih ugovora s inostranim partnerima.

"Razlog je to što je u Evropi došlo do zasićenja tržišta proizvodima iz oblasti obućarske industrije i mnogo robe se nalazi na lagerima, te trgovačke kuće ne mogu da plasiraju te ranije urađene poslove, tako da imamo mnogo cipela koje su ostale u skladištima", kazao je Pazurević i dodao da su sada u situaciji da traže rješenja kako ne bi bilo otpuštanja radnika.

"Što se tiče samog obima posla, u našoj firmi je došlo do pada broja narudžbi za oko 20 do 25 odsto", ističe Pazurević i dodaje da će uraditi sve da ne dođe do otpuštanja radnika.

"Moraćemo uzimati sve poslove koji se nude na tržištu bez obzira na cijenu, ali sve na našu štetu", pojasnio je on.

Da se obućarska industrija nalazi u velikom problemu saglasan je i Dragutin Škrebić, vlasnik "Škrebić companyja" iz Teslića, koji ističe da obućari imaju dva krupna problema.

"Prvi je što dobavljači sa kojima radimo teško stižu do repromaterijala, a drugo je da smo imali jako blagu prošlu zimu te nam je zimska obuća ostala neprodata", kazao je Škrebić.

Pojasnio je da njegova firma neće stati, ali sigurno da će se smanjiti obim proizvodnje.

"Iako nam je smanjen obim posla do kraja godine sigurno nećemo otpuštati radnike, ali ukoliko se nastavi ovako stanje teško je predvidjeti šta će se dešavati", ističe Škrebić za "Nezavisne novine".

Što se tiče zemalja u koje izvoze svoju robu, Škrebić kaže da izvoze u Njemačku, Italiju i Austriju.

Marinko Umičević, tehnički direktor Fabrike obuće "Bema", kazao je da je najveći neprijatelj obućarima trenutno vrijeme jer, kako kaže, zadnje dvije godine nije bilo snijega na Zapadu, pa su, kako kaže, ostali milioni komada neprodate obuće.

"Mi smo ove godine dobili manji broj narudžbi za ovu sezonu, za oko 15 odsto u odnosu na ranije", kazao je Umičević za "Nezavisne novine". Ukoliko se nastavi takva situacija, kaže, moglo bi da dođe do toga da otpuste čak i do 100 radnika.

Radenko Bubić, vlasnik i direktor Fabrike obuće "Dermal" Kotor Varoš, ističe za "Nezavisne novine" da je pred obućarima teška prognoza za narednu godinu.

"Broj narudžbi iz Italije je za 50 odsto manji, dok su njemački prodavci to smanjili i za 25 odsto u odnosu na ranije", kazao je Bubić i istakao da se očekuje teška godina. Prema njegovim riječima, razlog smanjenog broja porudžbi je globalna kriza koja uzima sve više maha.

"Iako je smanjen obim posla u našim pogonima ne bi trebalo doći do otpuštanja radnika, jer mi imamo i vlastiti program gdje radimo i vojnu obuću. Tu bilježimo rast u proizvodnji, a za obuću za slobodno vrijeme je u padu", pojasnio je Bubić.