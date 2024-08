Obustavljena isporuka plina za Kanton Sarajevo

SARAJEVO – Isporuka plina za Kanton Sarajevo obustavljena je danas u 12, a tome su prethodile najave Nedeljka Eleka, generalnog direktora "Sarajevo-gasa" iz Istočnog Sarajeva.

"Kako do sastanka do danas nije došlo, a nakon što Vam je ispostavljena faktura za izvršene usluge transporta za juli 2024. godine, a koju ste nam vratili dana 12.08.2024. godine, obavještavamo Vas da će doći do obustave isporuke prirodnog gas dana 13.08.2024.godine u 12 sati pa nadalje, dok se ne iznađu rješenja i zajednički usaglase stavovi o spornim pitanjima oko Ugovora o transportu prirodnog gasa", naveo je Elek u odgovoru na povrat fakture piše Avaz.

Takođe, Elek je kao što se može vidjeti u odgovoru, prihvatio poziv za sastanak s predstavnicima "Energoinvesta" u narednih sedam do deset dana, ali ih je i podsjetio da su nedavno odgodili održavanje ranije zakazanog sastanka na kome se trebalo raspravljati "o svim nejasnoćama i pitanjima oko potpisanog Ugovora o transportu prirodnog gasa".

Generalni direktor "Energoinvesta" Mirza Ustamujić za "Dnevni avaz" je prokomentarisao navode direktora "Sarajevo-gasa" Istočno Sarajevo Nedeljka Eleka o gašenju plina za područje Kantona Sarajevo.

"U svom dopisu gospodin Elek potvrdio je da zna koje su obaveze i da će cijena biti vraćena na posljednje regulisanu cijenu. Posljednje regulisana cijena iznosi 7.20 KM/Sm3, a dostavljena faktura je na 14.10 KM/Sm3. Jasno je da nismo mogli prihvatiti fakturu sa 100 posto većom cijenom, a kada dobijemo ispravnu, sve će biti izmireno u potpunosti", istakao je Ustamujić za "Avaz".

Dodao je da oni očekuju fakturu u skladu s posljednje odobrenom cijenom Regulatora za navedeni period koju će platiti odmah.

Almir Bečarević, nekadašnji direktor BH Gasa, u izjavi za Avaz ističe da je posljednja odobrena cijena transporta 7,20 KM po standardnom kubnom metru plina (Sm3).

"Ni prethodna cijena transporta Sarajevo-gasa od 11,2 KM/Sm3 nikad nije odobrena od regulatora, a ugovorom o transportu za 2024. godinu "Energoinvest" je prihvatio cijenu od 14,10 KM/Sm3. Regulator iz Trebinja potvrdio je cijenu transporta od 14,10 KM, ali s primjenom od 1. januara 2025. godine, što znači da za ovu godinu vrijedi posljednja cijena prihvaćena od regulatora. To je 7,20 KM. Razlika između ove dvije cijene iznosi više od 1.000.000 KM za 2024. godinu", kaže Bečarević.

Elek je kasnije za ovaj sarajevski medij rekao da je u međuvremenu od Regulatorne agencije RS dobio potvrdu da se ugovorena cijena transporta plina odnosi i na ovu godinu. Ipak, kako piše Avaz, rješenje očekuje u narednih nekoliko dana.

Kako podsjeća Avaz, generalni direktor "Energoinvesta" Mirza Ustamujić je ranije obavijestio Ambasade SAD i Velike Britanije, OHR, SIPA-u, OSA-u i premijera FBiH Nermina Nikšića o ovom problemu.

Problem je inače nastao početkom 2024. godine, kada je "Sarajevo-gas" iz Istočnog Sarajeva tražio poskupljenje plina. Dogovoreno je tada da umjesto 11,2 KM/1000 Sm3, cijena bude 14,10 KM/1000 Sm3, što je "Energoinvest" prihvatio, no Regulatorna komisija za energetiku RS je trebala naknadno potvrditi opravdanost te cijene.

Navedena Komisija je 27.6.2024. donijela Rješenje u kojem se navodi da se u skladu sa zakonima može primjenjivati nova cijena, ali tek od početka naredne godine.

(Avaz)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.