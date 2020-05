Od 1. juna biće otvoreni svi hoteli na Zlatiboru

​ZLATIBOR - Zbog preporuka da se odmor provede u Srbiji na Zlatiboru očekuju dobru ljetnju sezonu koja će uspjeti da ublaži ekonomske gubitke koje su svi turistički i ugostiteljski objekti imali zbog epidemije korona virusa, izjavio je direktor Turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović.

"Od 1. juna svi hoteli na Zlatiboru počeće sa radom, a buking je već počeo. Rezervacije su uglavnom za jul i avgust, a svi hoteli daju popuste od 20 do 30 odsto za boravak na Zlatiboru u junu. Produžava se i boravak gostiju, koji je do sada iznosio u proseku 4 dana, tako ukoliko se i sezona produži na septembar i oktobar očekujemo ublažavanje ekonomskih posledica epidemije ", kaže Živanović za Tanjug.

Živanović ističe da će cijene biti na prošlogodišnjem nivou i da nema najave uvećanja zbog dodatnih higijenskih mjera koje će morati svi da preduzimaju.

A za vrijeme vanrednog stanja na Zlatiboru su započeti radovi na rekonstrukciji Kraljevog trga, jezera i kompletnog centra.

"Radi se promenada u samom centru, kompletna rekonstrukcija trga i jezera, tako da će centar Zlatibora dobiti potpuno novi izgled. Radovi su obimni ali će biti gotovi do 1. jula", najavljuje Živanović.

Direktor TO Zlatibor ističe da će ovog ljeta gostima biti na raspolaganju i novi turistički lokaliteti poput novootvorenog kaubojskog grada El paso, a do kraja letnje sezone moguće je i da proradi panoramska gondola od Zlatibora do Tornika.