Od Šapca do BiH uskoro brzom saobraćajnicom (FOTO)

ŠABAC - Izgradnja brze saobraćajnice Slepčević-Badovinci, u dužini od 15,4 kilometra, koja će spajati Slepčević, kod Šapca, sa graničnim prelazom Šepak sa Bosnom i Hercegovinom, zvanično je počela juče.

Na putu sa po dvije saobraćajne trake u svakom smjeru, moći će da se vozi brzinom od 100 kilometara na sat.

Ova saobraćajnica krak je brze saobraćajnice od Šapca do Loznice koja se gradi i koja bi trebalo da bude završena do kraja naredne godine. U oktobru je pušten u saobraćaj autoput od Rume do Šapca sa mostom preko rijeke Save, u dužini od 24,6 kilometara, prenosi eKapija.

Izvođač radova na dionici Slepčević-Badovinci je azerbejdžanski AzVirt sa podizvođačima iz Srbije, a planirane su četiri površinske raskrsnice sa kružnim tokom i pet mostova.

Obilježavanju početka radova prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić.

"Ni u Titovo vreme nisu građeni putevi u tom pravcu, prema Republici Srpskoj, odnosno BiH, kao da su namerno hteli da nas udalje. Srećan sam što Srem i Mačva ovo dobijaju", rekao je Vučić.

