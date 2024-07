Od Vaskrsa prepolovljena cijena prasadi u Srbiji

U Srbiji su maloprodajne cijene svinjskog mesa prepolovljene, od uskršnjih praznika, ali je došlo do stabilizacije cijena na tržištu sa povremenim oscilacijama, a agroanalitičar Goran Đaković je rekao da je otkupna cijena prasadi blago porasla prethodnih dana i da je na jugu zemlje bila oko 350 dinara po kilogramu.

Đaković je rekao za Tanjug da cijena prasadi u centralnom i zapadnom delu zemlje iznosi 450 dinara, dok su tovljenici oko 190 dinara.

On naveo da je nakon enormno visokih cijena prasadi u vrijeme praznika u maju ove godine došlo do smirivanja situacije i očekivanog pada cijena, jer je i potražnja smanjena, prenosi Tanjug.

Ipak, dodao je, prema izvještajima sa pijaca i iz klanica u posljednjih nekoliko dana došlo je do blagog rasta cijena prasadi.

"Nakon enormno visokih cena prasadi u vreme Đurđevdana i uskršnjih praznika došlo je do smirivanja situacije i očekivanog pada cena, jer se smanjila i potražnja. Sada smo u sezoni godišnjih odmora i došlo je do dodatnih smanjenja tražnje, naročito prasadi. Isto se odnosi i na velike svinje i kod njih je došlo do pada cena", rekao je Đaković za Tanjug.

On je naveo da se na jesen očekuje novo poskupljenje, zbog rasta potražnje, pred sezonu zimskih slava i praznika.

