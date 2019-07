Od danas znatno niže cijene rominga u regionu

Cijene rominga u zemljama Zapadnog Balkana od danas će zvanično biti niže za oko 27 odsto, dok se od jula 2021. godina planiraju ukinuti svi dodatni troškovi rominga za krajnje korisnike.

Cijene će biti snižene na osnovu Sporazuma o smanjenju cijena usluga rominga potpisanog u aprilu ove godine na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Beogradu, a koji je danas stupio na snagu.

Na sporazumu su radili Vijeće za regionalnu saradnju (RCC), Evropska komisija i Vlade Zapadnog Balkana.

Cijene će biti ograničene na 0,19 evra po minuti poziva, 0,06 evra za SMS poruku te 0,2 evra po megabajtu internetskog prometa.

Cijena rominga sa Albanijom biće umanjena za između 86 i 97 posto, budući da Albanija i Kosovo do sada nisu bili dio sporazuma koji su 2014. godine potpisale Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i BiH.

Niže cijene rominga uskoro i u EU

S novim regionalnim sporazumom o romingu od jula 2021. neće biti nikakvih dodatnih troškova rominga za sve krajnje korisnike u zemljama Zapadnog Balkana, a građani će plaćati redovne cijene kao da te usluge koriste kod kuće. Na taj način više od 15 miliona ljudi u regionu direktno će osjetiti pogodnost nesmetanog komuniciranja, na isti način kao i stanovnici EU.

"Plan je da Zapadni Balkan postepeno snižava cijene, dok se ne dođe do njihovog ukidanja od jula 2021. Kada je postignut regionalni sporazum, Evropska unija (EU) je najavila pregovore o smanjivanju cijena sa Zapadnim Balkanom, koji će vrlo brzo početi. To znači da će u vrlo bliskoj budućnosti naši građani koji putuju u EU plaćati znatno manje cijene rominga nego prije. Budimo pozitivni i vjerujmo da će EU dati rezultate, kao što je regionalna saradnja dala rezultate u slučaju sporazuma o snjižavanju cijena rominga", izjavila je za AA Majlinda Bregu, generalna sekretarka RCC-a.

Istakla je da svakodnevno održavaju kontakt sa ljudima iz regiona i da ih je većina oduševljena ovom viješću. Podsjetila je da, prema istraživanju RCC-a "Balkanski barometar 2019", 70 odsto privrednika u regionu smatra kako će smanjivanje cijena rominga biti korisno za njihov posao.

"Šta ova promjena znači pokazaću na primjeru cijena koje su dali regulatori, a koje su na snazi od danas, uz poređenje sa prethodnim cijenama: U Albaniji, na primjer, razlika je drastična. Pad cijena iznosi između 86 i 97 odsto, tako da su odlazni telefonski pozivi u romingu prije sporazuma koštali 1,72 evra po minuti poziva, dok će od danas, 1. jula njihova cijena biti 0,228 evra po minuti poziva. Prenos podataka u romingu je koštao 2,92 evra po megabajtu internetskog poziva, a nova cijena će biti 0,216 evra", pojasnila je Bregu.

Foto: Vijeće za regionalnu saradnju

Širenje trenda digitalizacije

Dodala je da je razlika primjetna i u Srbiji, gdje je ostvareno smanjenje između 20 i 87 odsto.

"Ono što biste platili za odlazni telefonski poziv u romingu do jula (0,23 evra po minuti poziva) sada će iznositi 0,093 evra, dok će cijena prenosa podataka, koja je bila, 0,25 evra po megabajtu, od danas biti 0,033 evra. Raspon cijena je sličan u cijelom regionu", pojasnila je Bregu.

Istakla je da zemlje regiona rade na brojnim digitalnim frontovima kao što su kibernetička sigurnost, digitalna infrastruktura, politika širokopojasnog interneta, e-uprava...

Tvrdi da saradnja u svim ovim oblastima postoji, regionalne tehničke grupe redovno se sastaju, raspravljaju i razmjenjuju iskustva, kako bi se nacionalne politike uskladile sa evropskim zahtjevima, ali i prilagodile potrebama modernog društva.

Vjeruje da će biti potrebno neko vrijeme prije nego građani budu osjetili konkretne rezultate, kao što je to slučaj sa romingom, ali da saradnja definitivno postoji.

"Sve su to dijelovi digitalne slagalice, koja bi trebala dovesti do modernih, digitalnih društava u regionu, dok bi se trend digitalizacije proširio na brojne društvene oblasti, kao što su obrazovanje, stručno usavršavanje, zapošljavanje, usklađivanje potražnje tržišta rada sa raspoloživim vještinama, odnosno usavršavanje raspoložive, ali i nove radne snage da odgovara savremenim potrebama. To je složeni sistem koji zahtijeva da svaki točkić ovog mehanizma dobro funkcioniše", izjavila je generalna sekretarka RCC-a.

"Zajedno smo jači, a razjedinjeni propadamo"

Smatra da su ovo izazovna vremena za region, jer postoje određena goruća pitanja koja se trebaju riješiti bilateralno, ali da se uz postojeću političku volju i uz poticaje od EU, sve može riješiti.

"Ekonomije u regionu su pojedinačno veoma male da to same odrade i one to shvataju. Voljela bih da vidim da svijest o tome da smo 'zajedno jači, a razjedinjeni propadamo' preovlada i da idemo dalje, u potrazi za boljim životom za sve nas", rekla je Bregu.

Na kraju je poručila da će Vijeće za regionalnu saradnju, kojem je glavni zadatak pomoći regionu na njegovom putu evropeizacije, raditi u onim oblastima za koje se ekonomije iz regiona slože da im je potrebna određena pomoć kako bi ostvarili ovaj cilj.

"Regionalna saradnja je ključna za napredak regiona, ali i odličan ispit iz njegove evropske budućnosti. Evropska unija, naime, nije ništa drugo do izvrstan primjer dobre, nesmetane regionalne saradnje", poručila je Bregu.