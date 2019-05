Od jula direktna aviolinija iz Banjaluke za Teheran

BANJALUKA – Na banjalučkom "Aerodromu" od 21. jula uvodi se direktna aviolinija između Banjaluke i Teherana.

Kako piše sajt exyuaviation.com, avoni iranske avio-kompanije "Mahan Air" će dva puta sedmično letjeti iz Banjaluke za Teheran, svakog petka i nedjelje.

Sa banjalučkog "Aerodroma" putnici trenutno mogu letjeti za Stokholm, Memingen, Brisel, Berlin i Beograd.

Mahan Air to launch a twice weekly service between Tehran and Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) on 21JUL19. The route will be operated by Airbus A310. #Iran W51134 IKA-BNX dep 06:30 / arr 08:30 W51135 BNX-IKA dep 10:00 / arr 16:30