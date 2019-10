Od male banke do lidera u RS i BiH

BANJALUKA - Nova banka u srijedu je u Banskom dvoru u Banjaluci svečano obilježila 20 godina uspješnog poslovanja.

Od osnivanja pa do danas, kao jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini, Nova banka postala je jedan od lidera na finansijskom tržištu Republike Srpske i BiH.

Događaju je prisustvovalo više od 400 zvanica, među kojima su bili predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, predstavnici Vlade Republike Srpske, predstavnici bankarskog sektora, medija, kulturnog i javnog života te brojni saradnici i klijenti Nove banke.

"Kroz sve ove godine banka je uspjela da odgovori značajnim izazovima i da u veoma teškim uslovima jake konkurencije iz pozicije male lokalne banke dođe do liderske pozicije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nova banka je odličan primjer za to da možemo napraviti i razvijati nešto naše, a da to naše bude najbolje. To nas čini izuzetno ponosnim, ali nosi i veliku odgovornost i obavezu prema našim klijentima, ali i prema našoj ekonomiji i državi", istakao je na svečanosti Srđan Kondić, predsjednik Uprave Nove banke.

U obraćanju prisutnim zvanicama on je rekao da je Nova banka nastavila sa širenjem poslovne mreže tamo gdje su klijenti izrazili potrebu za prisustvom Banke.

Takođe, najavljen je proces digitalizacije pod nazivom "Smart Nova", čija realizacija je već počela, a koji će proizvode i usluge Banke učiniti još dostupnijim, bržim i jeftinijim za klijente.

Zvanice je pozdravio i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, koji je čestitao Novoj banci značajan jubilej, izjavivši da je jedna zemlja jaka onoliko koliko je jaka njena privreda i nezavisna onoliko koliko je nezavisan njen finansijski sektor, na čemu je posebno zahvalio Novoj banci.

Nova banka se ističe po društveno odgovornom poslovanju, u duhu kojeg je djelovala tokom svih 20 godina.

Obilježavanje 20 godina poslovanja bila je prilika da Banka uruči tri donacije u vrijednosti od po 10.000 KM. Predsjednik Uprave Nove banke donacije je uručio predstavnicima Udruženja "Srcem za djecu" iz Sarajeva, Udruženja "Sunce nam je zajedničko" iz Trebinja te JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka za potrebe renoviranja vrtića "Srećno djetinstvo".

Tokom svečanosti prikazan je i korporativni video koji prikazuje dvije decenije razvoja i uspješnog rada Nove banke.

Moderator programa bila je glumica Sloboda Mićalović, a ovom prilikom najavljena je njena zvanična saradnja sa Bankom. Događaj je svojim nastupom uveličao Miloš Zec i orkestar harmonika "Sky Glory" te je održan koncert Jelene Tomašević.