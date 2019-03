Od naplate putarina u kasu se slilo oko 11 miliona KM

​BANJALUKA - Prihodi od naplate putarina od uvođenja zatvorenog sistema naplate na autoputevima u RS veći su za skoro 50 odsto u odnosu na prethodni period zbog izgradnje dodatnih kilometara i uvezivanja autoputa u jednu cjelinu, potvrdili su iz "Autoputeva RS".

Naveli su još da su od naplate putarina u RS tokom prošle godine ostvarili prihod u iznosu od oko 11 miliona KM.

Iz "Autoputeva RS" ističu da se naplata putarina u zatvorenom sistemu naplate na autoputu "9. januar" Banjaluka - Doboj odvija od 26. novembra 2018.

"Znatno povećanje prihoda zabilježeno je već u oktobru, poslije puštanja u saobraćaj preostale dionice autoputa '9. januar' Banjaluka - Doboj, na pravcu od Drugovića do Prnjavora. Uvezivanjem dva autoputa, odnosno autoputa '9. januar' i E661 Gradiška - Banjaluka, povećan je i broj vozila koja svakodnevno saobraćaju na ovim pravcima. To se, svakako, odrazilo i na povećanje prihoda preduzeća", kažu u "Autoputevima RS".

Dušan Topić, direktor "Autoputeva RS", kaže da su zasad zadovoljni očekivanim porastom, te da je razlog porasta broja vozila puštanje dodatne dionice od 25 kilometara autoputa, ali činjenica da je time uvezan autoput u jednu cjelinu od 105 kilometara.

"To je mnogo atraktivnije za vozače i glavni razlog povećanju broja vozila na autoputu, a time i povećanju profita. Zadovoljni jesmo, ali to nije ono ukupno očekivano jer još nije izgrađen most u Gradišci", kaže Topić.

Topić je naglasio da postoje slučajevi da ljudi izbjegavaju autoput zbog putarina, te da svi građani imaju mogućnost izbora.

On kaže da će svi preduslovi biti složeni kada bude izgrađen most u Gradišci, jer će se tog momenta autoput direktno povezati sa autoputem u Hrvatskoj, što će dovesti sigurno do većeg broja vozila, a time i još većih prihoda. Dodao je da će po tom kompletiranju raditi i nove dodatne analize za korekcije cijena.

Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, kaže da su autoputevi ocijenjeni kao najbezbjedniji za putovanja, jer su razdvojeni smjerovi kretanja, te nema ukrštanja.

"Kad je u pitanju opredjeljenje vozača da li će koristiti autoput, moramo uvijek razmisliti i ne gledati samo putarinu, koja je trenutno skupa za svakodnevna putovanja, ali za povremena ona je svakako dobra", rekao je Radović, koji je dodao da bi uvođenje vinjeta sasvim sigurno privuklo veći broj vozača koji svakodnevno koriste autoput, posebno putničkih vozila.