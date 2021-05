Od novembra avio-linija Banjaluka-Štokholm, do ponedjeljka promotivna cijena

Evropska avio-kompanija Ryanair najavila je danas novu liniju iz Banjaluke za Štokholm Arlanda, dva puta sedmično od 2. novembra, kao dio Ryanair-ovog rasporeda pod nazivom "Bosnian Winter 21". saopšteno je iz ove kompanije.

Putnici iz Bosne i Hercegovine sada mogu rezervisati zimsko putovanje do marta 2022. godine.

U znak proslave, Ryanair je pokrenuo prodaju karata po cijenama od 19,99 evra za putovanja do kraja marta 2022. godine, a koja se moraju rezervisati do nedjelje, 9. maja u ponoć, i to samo preko web stranice Ryanair.com.

"Obzirom da se programi za vakcinaciju nastavljaju u narednim mjesecima, vazdušni saobraćaj će se povećavati i drago nam je što možemo najaviti ovu novu liniju iz Banjaluke za Stockholm Arlanda, koja će saobraćati dva puta nedjeljno od 2. novembra kao dio našeg rasporeda pod nazivom 'Bosnian Winter 21'", rekla je direktorica prodaje i marketinga Ryanair-a za CEE i Balkan, Olga Pavlonka.

Što se tiče navedene promotivne cijene od 19,99 evra, kupci karata bi se trebali prijaviti na www.ryanair.com, te sebi osigurati karte po najnižim cijenama, napominju iz ove avio-kompanije.

Portparolka Aerodroma Banjaluka Sanela Kasalović rekla je da Aerodrom spreman za nove letove, a u skladu sa mjerama protiv virusa korona.

"Aerodrom Banjaluka je spreman za nove letove, a u skladu sa svim zahtjevima nadležnih institucija za spriječavanje širenja virusa COVID 19. Nadamo se da će do početka letova uslovi putovanja zbog aktuelne pandemije biti olakšani te da ćemo, u saradnji sa avio-kompanijama sa kojima uspješno sarađujemo, omogućiti ponovo putovanja prema cijelom Svijetu na radost građana i svih putnika sa aerodroma Banjaluka", rekla je Kasalović.