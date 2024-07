​BEOGRAD - Vozači u Srbiji plaćaće od 10. jula više cijene putarina.

Najveći iznos se plaća od Beograda do Dimitrovgrada - 1.670 dinara. Popuste će i dalje ostvarivati korisnici elektronske naplate od 6 odsto kao i kamioni sa motorima "EURO 6" od 10 odsto, kaže ministar Goran Vesić.

Od ponoći nove cijene putarina u Srbiji. Uvećane su za oko 10 odsto, pa će vozači putarinu od Beograda do Šida sada plaćati 500 dinara, umjesto dosadašnjih 450, od Obrenovca do Preljine 560, a od Beograda do Subotice 800 dinara. Najveći iznos plaća se od Beograda do Dimitrovgrada - 1.670 dinara.

Popuste će i dalje ostvarivati korisnici elektronske naplate od 6 odsto kao i kamioni sa motorima "EURO 6" od 10 odsto.

Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić najavio je da će Vlada Srbije do kraja godine osnovati preduzeće za naplatu putarine, jer će se od sljedeće putarina naplaćivati na brzim saobraćajnicama.

"Mi trenutno nemamo dovoljan broj kilometara brzih saobraćajnica, ali do kraja godine će biti završen put Šabac-Loznica, to je 54 kilometara, pa 2026. će biti završeno 47 kilometara Fruškogorskogg koridora, do sredine sledećeg godine Dunavski koridor, to je skoro 69 kilometara, to su sve brze saobraćajnice na kojima će se vršiti naplata”, rekao je Vesić za "RTS".

Prema njegovim riječima, cijena putarine na tim saobraćajnicama neće biti kao na auto-putevima.

Takođe, kaže, uvodi se naplata za kamione preko 7,5 tona na pojedinim magistralnim putevima, kako bi ih zaštili od prekomjernog opterećenja.

Rekao je da je veoma važno pospješiti naplatu putarine tagovima, jer to ubrzava prolaz na naplatnim rampama i olakšava plaćanje.

"Kada dođete na naplatnu rampu, ako imate tag, nikada nemate gužvu, ako nemate tag, tu su i gužve, treba kupovati tagove”, rekao je Vesić.

Novo preduzeće bi, kaže, trebalo se pozabavi i time da oni koji kupuju tagove, dobiju u vrijednosti taga besplatnu putarinu.

Najavio je i da će biti uvedeni određeni popusti za električne automobile kad je u pitanju naplata putarine.

"Do maja sledeće godine postavljamo 80 novih elektropunjača, 16 novih zelenih oaza na auto-putevima. Mi ćemo imati 320 novih punjača u naredne 4 godine. Već u novembru će biti prvih 6 oaza, znači prvih 30 punjača će biti postavljeno. Radimo da na ulazima u Srbiju napravimo mogućnost da se kamioni pune vodonikom", naveo je Vesić.

Veoma je važno, kaže, da se putevi prilagode novim potrebama kako bi ostali konkurentni za strance.

"Mi smo tranzitna zemlja i veliki broj stranaca prolazi kroz Srbiju, za nas je veoma važno da naši putevi budu atraktivni, da zadovoljavaju sve potrebe koje novi automobili imaju i u tom smislu radimo na tome da pretvorimo postojeće auto-puteve u pametne auto-puteve", rekao je Vesić.

Srpski tag može da se koristi i dalje samo u Sjevernoj Makedoniji i u Crnoj Gori, a Vesić očekuje i da se završi sa Grčkom

"Mi u ovom trenutku imamo 66.000 korisnika koji imaju taj Open Balkan tag i siguran sam da će biti mnogo više tih tagova kada budu završili integraciju sa Grčkom, zato što veliki broj naših automobila poslednjih leti ulazi u Grčku, nekada kažu oko 10.000 dnevno. To je veoma važno da se uradi i ja sam siguran da će kada budemo napravili novo preduzeće da će imati pomak i u tome", rekao je Vesić.

Očekuje između 48 i 50 milijardi od naplate ove godine, a u naredne dvije i do 75-80 milijardi, prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.