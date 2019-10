Od sutra zatvoreni sistem naplate putarine

BANJALUKA - Na auto-putevima u Republici Srpskoj sutra će početi zatvoreni sistem naplate putarine, a njegova osnovna karakteristika je naplata po pređenom kilometru auto-puta.

Ovim se sistem naplate putarine na 106 kilometara auto-puteva u Republici Srpskoj u potpunosti zatvara, a putarina će biti naplaćivana po pređenom kilometru, rečeno je danas Srni u preduzeću "Autoputevi Republike Srpske".

Iz ovog preduzeća podsjećaju da su izgradnjom naplatnih stanica u Aleksandrovcu, Novoj Topoli i Čatrnji ispunjeni uslovi za zatvaranje sistema naplate putarine i na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na kojem je do sada funkcionisao otvoreni sistem sa jednom ulazno-izlaznom rampom, odnosno naplatnom stanicom "Jakupovci".

Vlada Republike Srpske je 24. oktobra donijela uredbu o visini putarine kojom je modifikovan cjenovnik putarine na auto-putu Gradiška - Banjaluka.

Vlasnici putničkih vozila koji su vožnju auto-putem Gradiška-Banjaluka do sada plaćali 2,5 KM, ubuduće će plaćati po pređenoj kilometraži tako da će do Alekandrovca vožnja koštati 1,5 KM, do Nove Topole 2,5 KM, a do Čatrnje 3,5 KM.

Korisnicima je na raspolaganju i elektronska naplata putarine, kao najbrži, najjednostavniji i najpovoljniji vid plaćanja.

Kupovinom TAG uređaja korisnik ostvaruje pravo na popust od minimum 15 odsto na uplaćeni iznos, a pri prolasku kroz naplatnu stanicu nema potrebu za stajanjem i zadržavanjem na naplatnom mjestu.